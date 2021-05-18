內幕／台港關係惡化 港關駐台辦後恐順勢關駐港辦事處
香港特別行政區政府今（18）日突然宣佈，在台灣的香港經濟貿易文化辦事處即日起暫時停止運作，港府發言人表示，停止運作與台灣疫情無關。但有香港消息人士稱，暫停經貿辦是因為無法取得台灣工作簽證，但據了解，港府現有4名駐台人員，其中一人為代主任，簽證皆尚未到期。知情人士表示，在港府宣布港駐台辦事處暫停前，有先知會我方，相關原因不多做揣測；但有不少人揣測，我駐港人員簽證今年即將到期，此舉是為關閉駐港辦事處鋪路。
記者余祥／台北報導
2021-05-18 18:10:01｜2021-05-18 18:10:09
香港在台辦事處是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年。蔡英文總統上任後，因為大力支持香港反送中運動，也反對港版國安法等，台港關係每況愈下，現在這個時間點關閉港駐台辦事處也引發聯想。
據了解，在港府宣布前，有告知我方，但僅指無關於疫情；我陸委會則不願對於原因多做揣測。
外傳台經貿辦暫停運作是因為辦事處主管無法取得台方發出的工作簽證，陸委會晚間也駁斥，香港現派駐在台人員共有4名，其簽證均在效期內，且皆未曾向我方提出簽證申請。上揭消息根本是混淆視聽，子虛烏有，陸委會表達強烈不滿。
實際上，台、港兩地辦事處早已因為工作簽證問題有嫌隙，港府遲未發簽證給我香港辦事處長，導致迄今無法上任；2020年代理處長、服務組長等4人因拒簽「一中」切結書，工作簽證無法續簽，被迫返台。
現在僅剩8名駐港人員的簽證也將在今年到期，陸委會日前稱「已做最壞的因應打算，但仍會堅守到最後一刻」，陸委會並以不發給港駐台人員簽證方式反制。
知情人士認為，港府關駐台辦事處絕對與疫情無關，很多國家的疫情都比台灣更嚴重，但港府也沒有關當地辦事處；不少人已開始擔憂，港府不續發簽證給台駐港辦事處的官員，又關閉在台灣經濟貿易文化辦事處，台駐港辦事處人員簽證又即將到期，港府恐順勢關閉我駐港辦事處，未來港台間聯繫降低，恐是港府刻意斬斷台港人的關係。