遠距教學大當機只能用17直播？教育部回應了

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教育部資訊及科技教育司司法郭伯臣指出，酷課雲當機主因是單一帳號大量登錄，並不是平台本身的問題，因此，教育部除了協助酷課雲親師生平台加大分流，也建立不需要登錄的線上教學資源，把數位學習資源放在YOUTUBE列表，提供全國師生使用，可避免同時間大量師生登錄，未來也會擴大協助地方增大登錄帳號的伺服器，以避免當機發生。
另外，針對直播平台的選用郭伯臣也建議，教師可使用多元工具進行遠距教學，但要注意軟體資安個資問題，以及軟體附隨的不當資訊，「有些民間軟體，上面可能會有一些比較不適合小朋友的內容，教育部比較不建議。」另外，目前所有公部門機構一樣禁止使用「Zoom」。
而針對設備缺乏問題，教育部主秘廖興國表示，原則上現在讓學校到處借也不太可行，學校若有相關資源，可優先借給弱勢學生，如果學校設備不足，還是可已規畫讓這類學生返校學習，由學校提供照顧跟用餐的服務。另外技職教育的實作課程也請學校在開放返校教學時再進行，教育部會從寬認定。
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