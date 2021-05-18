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遠距教學大當機只能用17直播？教育部回應了

▲教育部回應，還是可以讓臨時無法因應的學生至學校上課，未來也會擴大協助地方增大登錄帳號的伺服器。（圖／教育部提供）
▲教育部回應，還是可以讓臨時無法因應的學生至學校上課，未來也會擴大協助地方增大登錄帳號的伺服器。（圖／教育部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-18 18:13:55

國內疫情爆發且持續延燒，教育部今（18）日也宣布全台停課改採遠距教學，不過先前已進入第三級警戒的雙北地區今日上午卻傳出遠距教學平台酷課雲大當機的狀況，甚至有教師選擇用直播平台「17直播」進行教學，此外全台行動載具仍缺乏1.3萬台，明（19）擴大至全台恐問題更多。對此，教育部回應，還是可以讓臨時無法因應的學生至學校上課，未來也會擴大協助地方增大登錄帳號的伺服器。

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雙北率先全國實施遠距教學，不過遠距教學平台「台北酷課雲」今早卻大當機，台北市教育局急通知教師先行改用Google meet或是Microsoft teams等進行直播，甚至有教師利用知名手機直播APP「17直播」上課，遠距教學仍有許多技術需要克服。

教育部資訊及科技教育司司法郭伯臣指出，酷課雲當機主因是單一帳號大量登錄，並不是平台本身的問題，因此，教育部除了協助酷課雲親師生平台加大分流，也建立不需要登錄的線上教學資源，把數位學習資源放在YOUTUBE列表，提供全國師生使用，可避免同時間大量師生登錄，未來也會擴大協助地方增大登錄帳號的伺服器，以避免當機發生。

另外，針對直播平台的選用郭伯臣也建議，教師可使用多元工具進行遠距教學，但要注意軟體資安個資問題，以及軟體附隨的不當資訊，「有些民間軟體，上面可能會有一些比較不適合小朋友的內容，教育部比較不建議。」另外，目前所有公部門機構一樣禁止使用「Zoom」。

而針對設備缺乏問題，教育部主秘廖興國表示，原則上現在讓學校到處借也不太可行，學校若有相關資源，可優先借給弱勢學生，如果學校設備不足，還是可已規畫讓這類學生返校學習，由學校提供照顧跟用餐的服務。另外技職教育的實作課程也請學校在開放返校教學時再進行，教育部會從寬認定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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