屏東縣停課不停學　學生在家安心防疫

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屏東縣政府表示，因應各級學校全面停課，為不影響學生學習，屏東縣高級中等以下學校(含公私立幼兒園)將採取「停課不停學」措施。
學生於停課期間除可透過教育部規劃之「公私協力-防疫停課不停學線上教學便利包」及屏東縣專屬架設之「數位學習推動計畫平台」之相關學習資訊以學習需求，如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務，透過各校教師遠距教學、線上自主學習、各數位學習平台，相關課程、教學、補課與評量方式授權各校彈性因應。
目前教育處掌握家中無載具學生8195人，各校可借用平板及筆電數共8215台，可支應學生使用，家中無網路學生7152人，各校目前可借用行動網卡數為615片，預計5月21日後可再增加1200片，將優先提供經濟弱勢學生，其餘學生得依屏縣停課公告至各大電信申請優惠方案。至於弱勢學生停課期間仍給予午餐費補助。
此外，因應防疫宣布停課，為避免「12歲以下」學童無人照顧或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等，有照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。
縣府表示，由於防疫照顧假不支薪，規定以事假(或家庭照顧假)、休假或加班補休辦理均應予准假，不可以因為請「家庭照顧假」而視為缺勤，且不得影響全勤獎金考績或其他不利處分。