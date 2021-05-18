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一週內停電2次！王美花曝2主因、詳談未來如何穩定供電

▲經濟部長王美花針對513以及517停電事件進行說明。（圖／經濟部）
▲經濟部長王美花針對513以及517停電事件進行說明。（圖／經濟部）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-18 18:45:43｜2021-05-18 18:52:19

台電繼13日停電後，17日晚間又再發布緊急停電通知，一週內兩度停電引發民怨，經濟部長王美花今（18）日表示，氣候變遷與景氣好帶動工業用電大幅增加，讓昨日的用電量成為5月最高用電，因此部分在歲修還沒歸隊的機組無法即時供電造成電力不足，加上如今情勢不同，產業的轉型與再生能源是世界的趨勢，政府還是會努力確保穩定供電的環境。

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王美花針對517停電做說明，她表示最主要原因是由於氣候變遷，導致氣溫異常的高，五月就出現38度高溫，導致用電大幅提升，加上景氣很好，製造業24小時生產帶動工業用電也大幅增加，因此昨天用電量高達3744萬瓩，是5月最高的用電量，甚至還超過2019年最高用電量，成為史上用電第6高的用電量。

王美花提到，有部分機組按照歷年規劃排定歲修，大概少了460萬瓩，昨日興達電廠機組故障，水力發電備援從下午就大幅啟動支援，但在晚上尖峰水力機組用完就造成供電緊縮，才會後續需要來做停電措施，這部分會要求台電重新做電力調度，要求因應新的情勢，全棉調整機組歲修的排程，以及電廠的管理維護、重新檢討備轉用電的計算，也要考量極端氣候與產業生產模式，以及再生能源的加入。

王美花預估今天尖峰負載用電量與昨日相當，不過今日可用機組有增加，但太陽光電日間已經可以幫忙日間尖峰用電問題，現在面對夜間尖峰的挑戰，以及水支援的限制，台電雖會採取兩步驟來加強續量電力反應措施，包括通知個別大用戶在16時過後減少發電，以及民營電廠加入發電，但還是呼籲民眾多多節約用電，一起度過供電比較困難的時段。

針對外界詢問，若是將中火加入供電行列，是否可以紓解當前供電吃緊的狀況？王美花則說中火燃氣是未來非常重要的助力，也是增加煤氣重要的一環，一台中火可以增加高達130萬瓩的電力，這部分會跟台中市政府好好溝通，因為氣候變遷與景氣熱絡，電動電力成長大大超出預期，新電源的開發很重要，希望可以提早開工，目前恐怕是會需要延後一年，到2025或2026年才能夠上線。

至於是否會調整夏季電價？王美花回應表示，這還是在全年平均電價的一部分，會繼續實施，而這些突發狀況是結構性需要進一步調整改善的，不會影響現在用電的電費機制。

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