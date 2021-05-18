這「牛」適合談情！─Lamborghini Huracan EVO試駕

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其實早在2019年底，Lamborghini總代理嘉鎷興業就在麗寶賽車場舉辦過本次試駕主角Huracan EVO的發表試駕體驗活動，本站同仁也有幸參與，但就在受到疫情影響，以及試駕車也得肩負消費者體驗任務，事隔將近一年半，我們終於再次有機會能夠再次試駕Huracan EVO。
在2019年日內瓦車展全球首發的Huracan EVO，就是Huracan的小改車型，直接冠上意指進化的EVO副車名，乍看之下，看不太出來改變了什麼，但進化總是藏在細節裡；首先重新設計的車頭造型，放大的〝Y〞字形元素，增加了侵略性，不過還不至於到太誇張狂暴的造型進化，卻在整體空氣力學效應上提升了六倍，引擎冷卻的進氣流量也提升了16%，整合於車尾的鴨尾式尾翼，原廠聲稱可以提升七倍的下壓力。
進到Huracan EVO座艙，基本陳設皆未有改變，依然是Lamborghini最具特色的類戰機設計，大量應用六角形元素建構中控台造型，而就如同我們在【靠北車事】影片裡所說的，Huracan EVO的車內視野，遠比既定印象中的好很多，過去此類超跑都會礙於造型，車窗面積都會受到壓縮，但時至今日，Huracan EVO此類新世代超跑，都有效地增加前檔與兩側車窗的面積，再搭配車後影像輔助，其實四周整體的視野甚至好過許多導入跑車概念造型設計的CUV或掀背車，而且極低的車高所造就的低坐點，對於車輛四周的判位其實相當容易，要不是高車價所造成的心理壓力，駕駛Huracan EVO在視覺上的壓迫感其實並不大，只要開一小段路，馬上就可以適應上手。
此外，Lamborghini看似繁瑣的座艙布局，實際在使用時，卻比現今許多車載系統都好用，無論沿用飛行器設計的開關介面、觸控車載系統，或是將燈具開關也整合於方向盤的設計，都可以在短時間內上手，可以看出身為跑車專業製造商，Lamborghini在操作介面上，仍然保有可以讓駕駛者可以保持專注駕駛操控的基本原則。
至於在動能與操控表現部分，首先，Huracán EVO仍搭載目前可說是市場上碩果僅存的5.2升V10自然進氣引擎，在經過升級後，動力輸出就與小改前的Huracan Coupe Performante相同，具備640hp最大馬力及600Nm最大扭力，原廠公布的0-100km/h加速成績為2.9秒，極速則為325km/h，然而Huracán EVO操控性升級上，是導入了後輪轉向與扭力分配系統，並由全新LDVI（Lamborghini DinamicaVeicoloIntegrata）車身動態整合系統所管理，簡單說就是電控系統變得更加強大，透過更多的感知器偵測車輛動態，調節車輛的各系統參數，提前預判駕駛者行為，提供車輛更適切的動力輸出、電子懸吊回饋反應等，讓整輛車的Huracán EVO駕馭感提升。
而電控系統進化，除了在賽道與激烈操駕上可感受較明顯改變，其實在一般道路上，也可以其實也可以感覺到車輛對路面與動態改變的反應變得更為細緻，到這個等級的超跑，車隨意轉是基本的，但它超乎想像的舒服肯定是很多人沒想到的，因LDVI系統所帶來的操控進化，我們在賽道上感受過，環境換到了一般道路，會發現Huracán EVO對路面彈跳的抑制好得不得了，舒適性幾乎可以說完勝當前市場上許多豪華品牌的高性能車，而這之間的差異，其實也反應出新世代超跑與其它高性能車在定位與車輛設定利基上的不同，已經有強大性能與無比操控的超級跑車，反而希望為層峰人士帶來更多的日常實用性與可駕性，在舒適性與操駕環境上不斷精進，讓如Huracán EVO這般超跑都可以兼顧絕佳的駕乘舒適感，但如AMG等高性能車，則是希望讓消費者在一定的預算下，能更享受接近超跑的性能與操控感，但車價也就反應成本，超過五百萬的價差，一般高性能車這能盡可能放大車輛的性能與動態反饋，讓你可以很快地開得很High，但超過千萬的超跑，就有足夠空間能夠應用電控科技，再帶給你更豐富、更有層次之駕駛感受的同時，還給你近乎豪華房車的舒適度。
在一般道路上，我們不敢妄自激烈操駕，只能趁稀少車流稍微加快速度，稍稍感受Huracán EVO所帶來的激情，每個平貼路面刷過彎道的俐落，讓人難以忘懷，中置引擎配置讓整體重心更為集中於車輛中央，搭配四輪傳動系統下，早已不會有駕駛時感覺背部有重物偏擺的現象，人車很容易融為一體。
時至今日，持續進化至此的Huracán EVO，早就沒有Lamborghini早期的怪異牛脾氣，駕馭起來真的挺平易近人，只要守住該有的駕駛本分，不管技術如何，都可以更輕鬆地享受駕馭超跑的快感與樂趣，如果要撤底發揮它的戰力，還是建議進到賽道中會更為適切安全；跟Huracán EVO想處一天，撇開車價，駕馭它輕鬆的感覺，勝過不少強調通勤代步的小車，簡單好開，視野也不差，天天開真的不成問題，若哪天發了財，真想買輛回家好好地跟它談情說愛。