產險防疫保單賣284萬件　國泰產5／19起停售這張保單

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近日隨著國內本土疫情升高，並已連續3天破百名本土確診案，防疫保單再掀銷售熱廟。金管會保險局統計至5月17日止，光是產險業防疫保單就核保284萬件、保費收入超過13億元，銷售前3名為台產、富邦產險、國泰產險。
目前台產防疫保單已停售，而國泰產及富邦產也提供隔離就有理賠。以國泰產險「心疫滿分」專案，結合法定傳染病隔離補償、法定傳染病確診補償、突發疾病住院日額、突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額等4大保障，涵蓋隔離、確診及住院治療，以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離可申領「法定傳染病隔離補償2萬元，確診則還有「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元，15歲到59歲專案保費988元，未滿15歲的小朋友保費888元，60歲到64歲則為2100元，首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲。
至於富邦產險防疫險除提供法定傳染病隔離費用補償，還可搭配疫苗險一同投保。以防疫保單計畫來說，年繳保費新台幣1509元，確診住院日額保險金為每天3000元，最高給付45天；確診關懷保險金與法定傳染病隔離費用補償各3萬元，同一法定傳染病以一次為限；如果加購「疫苗保單」，年繳保費228至365元，可填補疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。
也因為大家搶著投保，傳出產險公司考慮停售，保險局副局長張玉煇亦證實，除台產之外，已接獲通知包括國泰產險「心疫滿分」保單、新安東京海上產險的兒童居家照顧費用保險（小孩退貨照顧險）都要停止受理。國泰產險隨後也宣布，考量公司風險胃納等相關原因，自明日日起停售「心疫滿分」專案。
對於停售的原因，國泰產險表示自2月中旬開賣至今3個月，因近期新冠肺炎疫情發展快速，使本專案詢問度增加銷售量較初期倍增，客戶與同仁接觸頻率提高，使客戶及同仁群聚接觸風險亦同步增加；另估計近日累計的銷售量將達到公司原預設的風險胃納量，為落實風險管理政策及穩定經營，故停售「心疫滿分」專案。若消費大眾仍有相關保險保障需求，公司也有其他健康險商品可供選擇。不過，市場也盛傳富邦產險近日可能也會宣布停售。
對於在民眾最需要保險保障的此時，產險公司卻宣布停售，張玉煇強調保險公司得考量風險承受與風險管控問題，「風險胃納量」是要審慎評估的，這也是公司治理事項。
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