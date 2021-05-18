中央不同意設方艙醫院　侯友宜：改蓋隔離收治中心因應

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侯友宜分析最近5日的疫情變化，14日確診有18例、15日74例、16日95例、17日144例，到今日的106例，從14日的18例快速拉升到昨日144例及今日106例，顯示疫情仍然非常嚴峻；目前盤點現有的醫療能量，除徵用656床的病床，其次也已找到一處可容納183房的集中檢疫所，但為了應付醫療的量能大爆衝，就會依去年在新店央北的兵棋演練，考慮找地蓋隔離收治中心。
衛生局長陳潤秋指出，原本想在蘆洲區空中大學蓋「方艙醫院」，但中央不同意，加上目前確診的患者，有大約8成為輕症、無症狀者為主，因此轉而朝興建隔離收治中心的方向，用來容納輕症、無症狀確診患者；隔離收治中心與「方艙醫院」不同，並不算醫院，而是類似集中檢疫所的概念，但需要1人1室且獨立的衛浴，因為不是現成的建築物，因此需要花一段的時間建置。
新北市副市長劉和然解釋，「方艙醫院」每10位確診者要配1位醫生、每5位要1位護理師，但因中央不同意而作罷！此外，新北有82%的確診者屬輕症、無症狀，因此改徵用獨棟飯店設置集中檢疫所，而集中檢疫所每30床1位護理師、每棟1位醫生，並由1家的責任醫院協助即可；至於隔離收治中心類似集中檢疫所，需要1人1室且獨立的衛浴，但要找地蓋，不是現成的建築物。
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