  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中央不同意設方艙醫院　侯友宜：改蓋隔離收治中心因應

▲新北市長侯友宜表示，目前盤點現有的醫療能量，除徵用656床的病床，其次也已找到一處可容納183房的集中檢疫所。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
▲新北市長侯友宜表示，目前盤點現有的醫療能量，除徵用656床的病床，其次也已找到一處可容納183房的集中檢疫所。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-18 19:38:19｜2021-05-18 19:45:15

新北市的確診人數持續飆升，自4月26日起累計至5月18日共465人確診，其中8成左右為輕症或無症狀；新北市長侯友宜今（18）日指出，目前除徵用病床外，也已找到一處可容納183房的集中檢疫所，未來打算要蓋隔離收治中心專門收治輕症或無症狀者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜交代新聞局長蔣志薇跟媒體說明隔離收治中心與集中檢疫所的差異點。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
▲新北市長侯友宜交代新聞局長蔣志薇跟媒體說明隔離收治中心與集中檢疫所的差異點。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
 

侯友宜分析最近5日的疫情變化，14日確診有18例、15日74例、16日95例、17日144例，到今日的106例，從14日的18例快速拉升到昨日144例及今日106例，顯示疫情仍然非常嚴峻；目前盤點現有的醫療能量，除徵用656床的病床，其次也已找到一處可容納183房的集中檢疫所，但為了應付醫療的量能大爆衝，就會依去年在新店央北的兵棋演練，考慮找地蓋隔離收治中心。

衛生局長陳潤秋指出，原本想在蘆洲區空中大學蓋「方艙醫院」，但中央不同意，加上目前確診的患者，有大約8成為輕症、無症狀者為主，因此轉而朝興建隔離收治中心的方向，用來容納輕症、無症狀確診患者；隔離收治中心與「方艙醫院」不同，並不算醫院，而是類似集中檢疫所的概念，但需要1人1室且獨立的衛浴，因為不是現成的建築物，因此需要花一段的時間建置。

▲新北市副市長劉和然解釋，隔離收治中心類似集中檢疫所，但要找地蓋，目前已評估幾處地點。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
▲新北市副市長劉和然解釋，隔離收治中心類似集中檢疫所，但要找地蓋，目前已評估幾處地點。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
 

新北市副市長劉和然解釋，「方艙醫院」每10位確診者要配1位醫生、每5位要1位護理師，但因中央不同意而作罷！此外，新北有82%的確診者屬輕症、無症狀，因此改徵用獨棟飯店設置集中檢疫所，而集中檢疫所每30床1位護理師、每棟1位醫生，並由1家的責任醫院協助即可；至於隔離收治中心類似集中檢疫所，需要1人1室且獨立的衛浴，但要找地蓋，不是現成的建築物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
81.13%18.87%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.21%11.79%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.26%3.74%
2021-05-17-2021-05-19
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀