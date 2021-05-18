蔡政府示範一年內缺水、跳電 民眾黨酸：今夏強檔驚悚片
台灣本土疫情嚴峻，又面臨水情不佳，近日跳電的窘境，民眾黨今（18日）發文大酸 :「看好了世界，民進黨政府只示範一次，如何在一年之內缺水、跳電，讓台灣的窘境成功被世界看見，不用募資就能登上紐約時報版面！」、「是誰搞的電，今夏強檔驚悚片」，並點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、民進黨副秘書長林飛帆在「跳電驚悚片」中精湛演出。
新頭殼newtalk
2021-05-18 22:54:06
民眾黨於臉書發文指出，過去停電，中央政府的調查報告各種藉口，怪包商誤觸、怪台電員工誤觸，甚至還可以怪一隻白鼻心誤觸，如今一週兩次，明顯是系統性問題，王美花還好意思說是人為疏失，撇除自己應該負的政治責任？
此外，民眾黨也點名蔡英文，815停電道歉，513停電又道歉，517停電再道歉，諷刺的是，「道歉如果有用的話，就不需要台電了」，因為今天的供電量再度亮起黃燈，如果再超標，又要啟動分區限電，當年一步登天的能源政策，不僅危害藻礁生態，更導致今日的苦果。
民眾黨說，蘇貞昌是沒辦法照亮大家的電火球院長，跟蔡總統一樣對停電問題「難以接受」，要求王美花一週內提出改善方案，但相信沒勇氣面對系統性問題的民進黨，這樣的改善方案，如同過去的台鐵改善方案，一樣只是紙上談兵，毫無實質意義。
民眾黨強調，真心希望民進黨政府能真切面對問題，捨棄各種華而不實的口號，從電網的改善、節電政策，到能源配比，用先進思維，重新思考符合經濟需求的能源政策。「台灣民眾不需要一個政府，整天上演『國家級警報』，不是地震、不是海嘯，而是呼籲民眾準備跳電的驚悚荒謬喜劇！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼