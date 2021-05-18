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全台停課不停學　國防部下令軍校生居家線上學習

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-18 20:09:40

新冠肺炎疫情持續蔓延，連續4日確診人數破百人，4天累計961人染疫，其中包括37名學生。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。國防部也宣布軍校自明日起停課，改採線上教學。

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國防部今日表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫指導及教育部今日公告「大專校院及高級中等以下學校自5月19日至28日改採線上教學」作法，所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自明日起至5月28日止，採居家線上學習，線上教學為正式課程，不另行補課。

國防部指出，各軍事校院基礎教育及碩、博士班學(員)生自明日上午起離校，由各校院律定採小批次人流管制、區分時段離校，將以最小編組方式實施，避免人員群聚。國防部要求各軍事校院應確實完成家屬聯繫，並向所屬學(員)生及家長清楚說明，協請家長共同協管。

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

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