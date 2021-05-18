全台停課不停學　國防部下令軍校生居家線上學習

新冠肺炎疫情持續蔓延，連續4日確診人數破百人，4天累計961人染疫，其中包括37名學生。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。國防部也宣布軍校自明日起停課，改採線上教學。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-18 20:09:40
國防部今日表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫指導及教育部今日公告「大專校院及高級中等以下學校自5月19日至28日改採線上教學」作法，所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自明日起至5月28日止，採居家線上學習，線上教學為正式課程，不另行補課。
國防部指出，各軍事校院基礎教育及碩、博士班學(員)生自明日上午起離校，由各校院律定採小批次人流管制、區分時段離校，將以最小編組方式實施，避免人員群聚。國防部要求各軍事校院應確實完成家屬聯繫，並向所屬學(員)生及家長清楚說明，協請家長共同協管。
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