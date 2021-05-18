夏季提早到來！用電尖峰斷不斷電　台電董事長給答案

一週內兩度停電，且分區限電都落在「C、D組」，民怨四起，台電董事長楊偉甫今（18）日透過影片表示，補償方案會比照513停電給予5%的電費減免，由於先前規則都是一年一輪，今年連續發生兩次停電狀況，近期會訂出新的規則，以後新方式實施後，不會再在同個地區實施輪流停電。至於面臨即將來到的夏季尖峰用電，楊偉甫則稱會先做好準備，在夏天之前會把所有調度能量放到最大。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-18 20:02:31
台電董事長楊偉甫透過影片提到，供電吃緊是由於目前有部分機組正在進行歲修，台電會全力在最短時間將這些機組歸隊，只不過歸隊後還需要測試，也需要讓運轉維持在最佳的狀態才能有所貢獻；楊偉甫說，原先預計要在夏天之前，也就是六月之前結束大修機組歸隊，但今年氣候看起來是夏天提早到來，估計提早了兩個月，所以現在會積極讓大修輪休的機組重新檢討歲修速度，並加派人力盡可能提早完成大修，這段期間還是希望用戶們能共體時機、減少用電。
由於昨日與今日的用電量來到歷年高峰，外界也詢問是否能預估今年夏季用電的高峰，以及要如何確保不會再無預警停電？楊偉甫回應稱目前夏季用電高峰還沒到，必須要先做好準備，首先要先讓大修機組能盡快完成或提前營運，夏天之前會把所有調度能量放到最大，希望廠商用戶、大用戶用電這一塊用電調度能一起配合協助，未來若有特殊情況發生，也會讓用戶了解供電狀況，必要情況再配合實施調度的準備。
楊偉甫最後表示，今日麥寮機組增加電量，水力發電能夠調度緊急夜間尖峰用度，讓續水力發電充分發揮效果，因此下午才沒有做限電措施，台電也請廠商配合減少夜間尖峰用電，已透過平滑式調度與水利備援，晚間不會發生限電情況。