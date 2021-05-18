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配合防疫！高市文化局所轄藝文場館即日起至5月28日閉館

▲高市府文化局所轄藝文場館即日起關閉至5月28日。（圖／高市圖提供）
▲高市府文化局所轄藝文場館即日起關閉至5月28日。（圖／高市圖提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-18 20:41:27｜2021-05-18 20:41:44

本周疫情嚴峻，依據今(18)日高市府防疫會議決議，文化局所轄藝文場館即日起關閉至5月28日，包括高雄市文化中心、岡山文化中心、大東藝術文化中心、紅毛港文化園區、駁二藝術特區、市立美術館、歷史博物館、電影館、圖書總館及各分館、鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等藝文場館、展演場所、文資場域等，另外，文化遊艇停駛，圖書借閱期限展延至6月30日。

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高市府文化局表示，各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布，此外，場館進駐之店家若有獨立出入口，並落實飲食防疫規定，可繼續營業，由進駐店家自行公告；無獨立出口之進駐店家暫停營業。有關展演活動停辦或延期、票券及活動報名費退款、書籍借還、線上藝文服務等訊息請密切注意文化局及各場館官網、粉絲專頁。

高市圖總館與各分館閉館期間讀者借還書、通閱(預約)取書都將暫停服務，還書箱也請暫勿還書。借閱歸還期限與預約取書期限館方也做出應變措施，將讀者的權益效期延長，自開館日起皆延長至6月30日，讀者不用擔心取還書逾期的問題。

高市圖表示，閉館期間館內各項服務及活動均暫停辦理，預約取書期限與還書期限皆自開館日起順延至6月30日。閉館期間，讀者仍可利用本館館藏查詢系統預約本館館藏，惟因閉館期間停止通閱服務，預約書籍將於開館後依預約先後順序，陸續配送至取書館。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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