配合防疫！高市文化局所轄藝文場館即日起至5月28日閉館

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高市府文化局表示，各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布，此外，場館進駐之店家若有獨立出入口，並落實飲食防疫規定，可繼續營業，由進駐店家自行公告；無獨立出口之進駐店家暫停營業。有關展演活動停辦或延期、票券及活動報名費退款、書籍借還、線上藝文服務等訊息請密切注意文化局及各場館官網、粉絲專頁。





高市圖總館與各分館閉館期間讀者借還書、通閱(預約)取書都將暫停服務，還書箱也請暫勿還書。借閱歸還期限與預約取書期限館方也做出應變措施，將讀者的權益效期延長，自開館日起皆延長至6月30日，讀者不用擔心取還書逾期的問題。





高市圖表示，閉館期間館內各項服務及活動均暫停辦理，預約取書期限與還書期限皆自開館日起順延至6月30日。閉館期間，讀者仍可利用本館館藏查詢系統預約本館館藏，惟因閉館期間停止通閱服務，預約書籍將於開館後依預約先後順序，陸續配送至取書館。



