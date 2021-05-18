▲ 綠色通勤新選擇，miniu 復古浪漫輕電車 24,800 元起

miniu輕電車-玫瑰金 售價：32,980

【規格特點】



20吋低跨點電動輔助自行車。

簡約俐落U型車架設計，服裝穿搭不設限。

全車尺寸長145 x 寬57 x 高94(單位cm)。

淨重含電池17.5KG，建議全車載重量100kg(符合EN規定)

獨創菱角真空坐墊，提升騎乘舒適度。

防甩頭彈簧及專利雙腿立車柱，使車架穩定站立。

多種擴充配件，打造專屬個人風格。 【電子配備】



250W高扭矩後無刷輪轂電機。

具有五段輔助動力，上下鍵輕鬆切換。

開關介面向下鍵長按→循航定速6KM/HR

採用36V 7AH 鋰電池-三星電芯，USB接頭可當大型行動電源充手機(附iphone接線)

電池大小6.4 x 26.5(單位cm)，重量1376克。

水壺電池採家用110V即可充電，使用壽命長達五年，充放超過500次。

充飽電可續航長達60KM

法規規定上路是25KM/HR 但是平均路測 腳踩+助力10~35KM/HR

前後斷電煞把，提高行駛安全。