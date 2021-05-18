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綠色通勤新選擇，miniu 復古浪漫輕電車 24,800 元起

▲ 綠色通勤新選擇，miniu 復古浪漫輕電車 24,800 元起
▲ 綠色通勤新選擇，miniu 復古浪漫輕電車 24,800 元起

2GameSome - 有車賞

2021-05-18 21:25:00

節能減碳的議題一直持續發燒，2021年為交通部觀光局訂定的「自行車旅遊年」，鼓勵國人以綠色騎行的方式踏出戶外，漫遊大城小鎮。單車成為代步交通工具的大熱門，而落座於台中-單車工藝重鎮的「SEic單車工廠」，正不停的製造專業且精緻的電動輔助自行車，外銷全世界各地。

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「miniu輕電車」結合現代科技與工藝美學，簡約俐落的外觀，符合人體工學的 U 型低跨點的設計，讓所有騎乘者都能輕鬆、平穩地上下車。為了讓通勤族能穿著套裝且無汗地優雅騎行，在車架設計上了安裝一顆高效鋰電池，搭配五段的電助力變速系統，讓那些曾喊著「太遠了」、「太累了」、「太陡了」的城市移動的騎行者，完全拋開這些顧慮。這就是當初 SEic 單車工廠創始者的設計初衷，打造一款任何人都能輕易上手的單車。

稀有玫瑰金彰顯台式復古浪漫

當單車成為日常展現品味的一部分後，挑選車架顏色、配備，表現個人風格也就變得相當重要。SEic 單車工廠在設計上融入經典復古元素，可依照個人喜好自由搭配，打造一台充滿個人特色的絕美腳踏車。除了不敗的黑白經典色外，還有市場稀有的鈦灰銀、玫瑰金兩種金屬限定色。

無汗通勤

儘管全車上下盡是微復古元素，鉻鉬鋼管車架、鋼絲輪圈、可可色外胎，甚至是專屬設計皮革多用途收納包，這卻是一台不折不扣的電動輔助自行車。miniu 輕電車的頭管安置著常被誤認為水壺的鋰電池，僅有 1.3kg，比鉛酸電池更輕、更小、更耐用，且更強大，踩踏時能夠提供五段電力輔助，縮短了你在城市移動的距離，上坡更省力，充飽電的狀態下續航可長達 60 公里，並且能在旅途中幫手機充電。如果沒電了，還可當一般腳踏車踩回家，以永續。

安全性防甩頭設計

直覺操作、保修容易、安全省電、結構扎實是「miniu輕電車」在研發時一定要達到的產品設計元素，前叉加裝的防甩頭設計可以避免過度擺動產生龍頭不穩的問題，即使剛接觸單車的車友們也能輕鬆上手，坐墊可依據個人使用習慣調整上下、前後、傾斜角度，減輕了背部壓力，提高騎乘時的舒適性。miniu 提供給車主擁有車架 5 年及電力系統 1 年保固的服務。

門市資訊

《勤美一號倉》

台中市 西區美村路一段133巷22-3號

Mon – Sun 14:00-21:00｜ (04)2321-0396

《信義二號倉》

台北市 信義區松德路200巷11號

Mon – Sun 14:00-21:00｜ (02)8786-5975

《竹北三號倉》

新竹縣 竹北市自強南路66號

Mon – Sun 14:00-21:00｜ (03)667-2920

miniu輕電車系列

品名＆售價

產品規格

miniu輕電車-玫瑰金

售價：32,980

【規格特點】

  • 20吋低跨點電動輔助自行車。
  • 簡約俐落U型車架設計，服裝穿搭不設限。
  • 全車尺寸長145 x 寬57 x 高94(單位cm)。
  • 淨重含電池17.5KG，建議全車載重量100kg(符合EN規定)
  • 獨創菱角真空坐墊，提升騎乘舒適度。
  • 防甩頭彈簧及專利雙腿立車柱，使車架穩定站立。
  • 多種擴充配件，打造專屬個人風格。
【電子配備】

  • 250W高扭矩後無刷輪轂電機。
  • 具有五段輔助動力，上下鍵輕鬆切換。
  • 開關介面向下鍵長按→循航定速6KM/HR
  • 採用36V 7AH 鋰電池-三星電芯，USB接頭可當大型行動電源充手機(附iphone接線)
  • 電池大小6.4 x 26.5(單位cm)，重量1376克。
  • 水壺電池採家用110V即可充電，使用壽命長達五年，充放超過500次。
  • 充飽電可續航長達60KM
  • 法規規定上路是25KM/HR 但是平均路測 腳踩+助力10~35KM/HR
  • 前後斷電煞把，提高行駛安全。

miniu輕電車-鈦灰銀

售價：29,980

miniu輕電車-經典珍珠白

售價：NT$ 24,800

miniu輕電車-經典珍珠黑

售價：NT$ 24,800

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