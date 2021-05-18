▲ 綠色通勤新選擇，miniu 復古浪漫輕電車 24,800 元起

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「miniu輕電車」結合現代科技與工藝美學，簡約俐落的外觀，符合人體工學的 U 型低跨點的設計，讓所有騎乘者都能輕鬆、平穩地上下車。為了讓通勤族能穿著套裝且無汗地優雅騎行，在車架設計上了安裝一顆高效鋰電池，搭配五段的電助力變速系統，讓那些曾喊著「太遠了」、「太累了」、「太陡了」的城市移動的騎行者，完全拋開這些顧慮。這就是當初 SEic 單車工廠創始者的設計初衷，打造一款任何人都能輕易上手的單車。
稀有玫瑰金彰顯台式復古浪漫
當單車成為日常展現品味的一部分後，挑選車架顏色、配備，表現個人風格也就變得相當重要。SEic 單車工廠在設計上融入經典復古元素，可依照個人喜好自由搭配，打造一台充滿個人特色的絕美腳踏車。除了不敗的黑白經典色外，還有市場稀有的鈦灰銀、玫瑰金兩種金屬限定色。
無汗通勤
儘管全車上下盡是微復古元素，鉻鉬鋼管車架、鋼絲輪圈、可可色外胎，甚至是專屬設計皮革多用途收納包，這卻是一台不折不扣的電動輔助自行車。miniu 輕電車的頭管安置著常被誤認為水壺的鋰電池，僅有 1.3kg，比鉛酸電池更輕、更小、更耐用，且更強大，踩踏時能夠提供五段電力輔助，縮短了你在城市移動的距離，上坡更省力，充飽電的狀態下續航可長達 60 公里，並且能在旅途中幫手機充電。如果沒電了，還可當一般腳踏車踩回家，以永續。
安全性防甩頭設計
直覺操作、保修容易、安全省電、結構扎實是「miniu輕電車」在研發時一定要達到的產品設計元素，前叉加裝的防甩頭設計可以避免過度擺動產生龍頭不穩的問題，即使剛接觸單車的車友們也能輕鬆上手，坐墊可依據個人使用習慣調整上下、前後、傾斜角度，減輕了背部壓力，提高騎乘時的舒適性。miniu 提供給車主擁有車架 5 年及電力系統 1 年保固的服務。
門市資訊
《勤美一號倉》
台中市 西區美村路一段133巷22-3號
Mon – Sun 14:00-21:00｜ (04)2321-0396
《信義二號倉》
台北市 信義區松德路200巷11號
Mon – Sun 14:00-21:00｜ (02)8786-5975
《竹北三號倉》
新竹縣 竹北市自強南路66號
Mon – Sun 14:00-21:00｜ (03)667-2920
miniu輕電車系列
品名＆售價
產品規格
miniu輕電車-玫瑰金
售價：32,980
|【規格特點】
miniu輕電車-鈦灰銀
售價：29,980
miniu輕電車-經典珍珠白
售價：NT$ 24,800
miniu輕電車-經典珍珠黑
售價：NT$ 24,800