  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Gogoro 換電系統拓展版圖 與大長江、雅迪合作結盟

▲ Gogoro 換電系統拓展版圖 與大長江、雅迪合作結盟
▲ Gogoro 換電系統拓展版圖 與大長江、雅迪合作結盟

2GameSome - 有車賞

2021-05-18 21:25:00

大長江集團與雅迪科技集團，計畫開發各自品牌下基於 Gogoro 電池交換技術的電動二輪車輛，也將合作佈建使用 Gogoro 電池交換科技的能源網路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過「創新」加速向「永續都會移動」轉型的技術領導者 Gogoro，宣佈與二輪車輛製造商「大長江集團」及「雅迪科技集團」建立夥伴關係，計劃在中國部署基於 Gogoro® 電池交換技術的嶄新城市電能補充系統。這項合作匯集了三位機車產業的領導品牌，他們對於發展永續二輪運輸的未來懷抱共同願景，並致力於建立智慧基礎設施以促進都會發展。

這次合作的重點之一是：大長江和雅迪，都將開發一系列基於 Gogoro 電池交換技術的車輛，成為 Powered By Gogoro Network® (PBGN) 方案的最新合作夥伴，該方案提供夥伴們運用 Gogoro 智慧動力總成、控制器、元件或是智慧系統的權利，整合車廠各自的技術，發展智慧電動車輛。

作為全中國最大的摩托車製造商，大長江是連續 18 年、每年銷售超過 200 萬輛燃油機車的市場領導者；雅迪則是電動二輪車輛的全球領導者，僅在 2020 年便賣出了超過 1,000 萬輛的電動二輪車輛。

「氣候承諾」推動電動車成長

因應全球氣候變遷的議題，中國大陸已經為電動二輪車制定了新的法規，到 2025 年，預計將淘汰 2.7 億輛不符合「品質和安全」新規範的車輛。一些地方政府也正在制定新的車用電能補充規則，以確保城市裡更安全、更方便的運用移動電能。

商業運轉

這次合作的第二個重點是：大長江和雅迪已成立了一家合資營運公司，該公司負責在中國部署電池交換基礎建設，並於未來管理這個網路。這套電池交換網路預計在今年從某個城市啓動，2022 年將會有更多城市加入營運。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
81.36%18.64%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.4%11.6%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.27%3.73%
2021-05-17-2021-05-19
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀