Gogoro 換電系統拓展版圖 與大長江、雅迪合作結盟
大長江集團與雅迪科技集團，計畫開發各自品牌下基於 Gogoro 電池交換技術的電動二輪車輛，也將合作佈建使用 Gogoro 電池交換科技的能源網路。
2GameSome - 有車賞
2021-05-18 21:25:00
透過「創新」加速向「永續都會移動」轉型的技術領導者 Gogoro，宣佈與二輪車輛製造商「大長江集團」及「雅迪科技集團」建立夥伴關係，計劃在中國部署基於 Gogoro® 電池交換技術的嶄新城市電能補充系統。這項合作匯集了三位機車產業的領導品牌，他們對於發展永續二輪運輸的未來懷抱共同願景，並致力於建立智慧基礎設施以促進都會發展。
這次合作的重點之一是：大長江和雅迪，都將開發一系列基於 Gogoro 電池交換技術的車輛，成為 Powered By Gogoro Network® (PBGN) 方案的最新合作夥伴，該方案提供夥伴們運用 Gogoro 智慧動力總成、控制器、元件或是智慧系統的權利，整合車廠各自的技術，發展智慧電動車輛。
作為全中國最大的摩托車製造商，大長江是連續 18 年、每年銷售超過 200 萬輛燃油機車的市場領導者；雅迪則是電動二輪車輛的全球領導者，僅在 2020 年便賣出了超過 1,000 萬輛的電動二輪車輛。
「氣候承諾」推動電動車成長因應全球氣候變遷的議題，中國大陸已經為電動二輪車制定了新的法規，到 2025 年，預計將淘汰 2.7 億輛不符合「品質和安全」新規範的車輛。一些地方政府也正在制定新的車用電能補充規則，以確保城市裡更安全、更方便的運用移動電能。
商業運轉這次合作的第二個重點是：大長江和雅迪已成立了一家合資營運公司，該公司負責在中國部署電池交換基礎建設，並於未來管理這個網路。這套電池交換網路預計在今年從某個城市啓動，2022 年將會有更多城市加入營運。