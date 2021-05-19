NOW早報／他7年前預言「全台限電」慘被罵！眾朝聖：先知

他7年前預言「全台限電」！當年慘被罵 眾瘋朝聖：先知





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上週5月13日全台才因興達電廠機組跳脫，造成部分地區停電，前（17）天又再度出包，晚間8時15分時台電又緊急通知停電，引發不少民眾不滿抱怨。對此，就有網友指出前經濟部長杜紫軍於2014年時就曾警告「台灣到2021年將面臨分區限電」，甚至指出到2021年台灣發電備用容量率估計將僅剩5.4%，恐面臨分區限電。

不過，當時杜紫軍言論一出，反而受到不少網友嘲諷，如今預言被證實，讓不少鄉民瘋朝聖，直喊「先知，朝聖」、「這就是專業，這就是專家，說得太準了」、「時空背景」、「真.先知」、「預言家」、「先知跪了」、「真的先知欸！好會預測」、「哇，這個有準」。此外，這段對話也被

臉書粉專《設計對白》

轉發，在內文直喊「先知部長，朝聖！」就連議員徐巧芯也於留言區驚呼「時空旅人是你？」

▲右為前經濟部長杜紫軍。（圖／國發會提供）

今日天氣／白天高溫炎熱 午後留意局部雷陣雨

今（19）天隨著鋒面逐漸遠離，天氣較昨天穩定些，花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區仍要留意局部雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率，出門建議攜帶雨具備用；溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約31、32度，其中在彰化以南近山區或河谷及花蓮縱谷仍有局部36度以上高溫，尤其南投及南部地區有局部38度以上極端高溫的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

周玉蔻爆料疫苗將抵台？蕭美琴：莫德納疫苗年中開始供貨





新冠肺炎疫情嚴峻，連續4天單日本土確診病例破百。民眾關心新一批疫苗何時能夠抵台，資深媒體人周玉蔻爆料，疫苗最快5月底抵台，駐美代表蕭美琴則表示，全力進洽美方，協助台灣即早取得疫苗，美國藥廠將於年中開始供貨。她也指出，自己歷經大半年的疫情，每天在周邊處處是確診者的環境中生活與工作，完全理解跟體會國人面對本土疫情升溫，當下焦慮並迫切想取得疫苗的心境。她跟美處的同仁也正努力透過各種管道爭取疫苗儘速到位，讓國人渡過難關。這幾個月種種的進洽爭取的經歷，待一切塵埃落定，期許為台灣生存所做得努力，可經得起歷史與良心的檢驗。

▲駐美代表蕭美琴表示，全力進洽美方，協助台灣即早取得疫苗，美國藥廠將於年中開始供貨。(圖／翻攝自蕭美琴臉書)

院內病床全塞爆！急診醫淚曝「噩夢現場」：只能戶外插管





台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，前（17）天晚間，急診醫師田知學在臉書透露，醫院的急救區滿床、待住負壓隔離病房區滿床、因為樓上專責病房早已滿床，外面要來擴篩的病患人山人海，一位垂死呼吸著的病患被迫只能在戶外插管，讓她也不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」

▲急診醫師田知學在臉書提到近期醫院爆滿狀態，不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」（示意圖／翻攝Pixabay）

本土疫情續增240人 指揮中心2張圖解如何自保





國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天又捎來壞消息，昨（18）日單日又增加240名本土確診案例。指揮官陳時中表示，現在疫情延燒因為確診人數多，所以等待安置時間變長，相關人員的等待期還是要提醒一些要注意的事情，希望全民一起來抗疫。另外，指揮中心也以「2張圖」教大家如何自保，並強調務必落實相關防疫原則，不要以為檢驗陰性就沒確診，覺得出現症狀就是感冒、咳嗽，有可能是原來還沒有發病，慢慢病毒量到一定程度，才出現症狀，陳時中呼籲，還是要留意風險、做好防疫。

▲我該如何照顧家中的新冠肺炎確診病患。（圖／指揮中心提供）

▲我該如何照顧家中的新冠肺炎確診病患之2。（圖／指揮中心提供）

停電後「復電瞬間最傷冷氣」！台電教2神步驟保家電不壞





上週四5月13日全台才因為興達電廠機組跳脫導致停電，沒想到才過了4天，前天（17）晚再度出包，全台各地C、D組用戶再度輪流停電，引發不少民眾不滿抱怨。而台電過去也曾在

《電力粉絲團》

中教大家，在遇到停電的當下時，首先要「先拔掉易損壞的電器插頭」，例如：微波爐、冷氣機、電冰箱、電腦等，然後「再去關閉總電源」，就可預防復電當下，電器因電壓瞬間飆高而故障。而停電當下，記得先將筆電重要檔案儲存並關閉，以免重要檔案遺失。

事實上，綜合媒體報導，現在部門民眾家中的新型家電內部，都已經有預防電力不穩的「保護措施」，就連總開關箱也會有，但在有些老舊公寓內或是使用已久的電器，民眾還是要注意用電安全，包括電器全插「同一個插座」，高用電量的家電使用延長線時，要選購具備防過載安全裝置的產品。（編輯：許苡晴）