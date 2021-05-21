《財富老司機》之每週一刻 黃丹精闢導讀《致富心態》
《NOWnews今日新聞》全新製作的節目《財富老司機》於5月18日正式上線，而每週五晚間7點接力的《財富老司機之每週一刻．上車囉！》也在今（21）日正式播出第一集，由台灣通傳智庫創辦人黃丹，每周挑選一本財經書籍，以活潑逗趣的方式介紹給讀者，這週的選材為創投基金協和基金（The Collaborative Fund）合夥人、前《華爾街日報》專欄作家摩根．豪瑟所著的《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》，黃丹以個人觀點，結合書中要點，把「理財」這回事，重新定義給觀眾。
財經中心/綜合報導
2021-05-21 18:30:00
首先，作者摩根‧豪瑟發覺，我們是用理解知識的方式在思考、學習金錢觀，而不是用理解心智與行為模式的方式在學習投資與理財。不過，我們的理財行為卻深受各種情緒的影響。每個人看待世界運作的方式各不相同，所以看待金錢運作的觀點天差地別，結果是有人成為富翁，有人卻窮困潦倒。
在這本書中，摩根‧豪瑟分享許多短篇的理財故事，探討人們思考金錢的方式，其中包括巴菲特成為億萬富翁的真正理由、財富自由真正的本質等，對此，黃丹也娓娓道來自己的理財人生路，她畢業於中文系，對數理較為不擅長，但從經營工作室、擔任財經線記者，直到博士班畢業後創辦了臺灣通傳智庫，這一刻起，才打開了她理財的小宇宙，最終她認為，投資理財，其實不用高深的學問！
黃丹舉出書中羅納‧瑞德是一名鄉下警衛，有趣的是他高中每天上課都是在路邊招手搭便車，來省下通勤費，興趣就是砍柴。而他這樣簡樸的個性，最後成就了他遺留800萬給自己的繼子以及醫師、圖書館，在他2014年過世那一年，這名低調的警衛成為國際新聞的頭條人物。
黃丹也指出作者在美國觀察，「醫生怎麼幫自己選擇死亡？醫生會選擇什麼都不做」，以此來反映出每個人生活型態不一樣、想法不一樣，結果也就不一樣，而究竟是投資房地產好，還是股票好，事實上理財要看生在哪個年代，也要看個人認為的財富是什麼，否則很難對自己下一個絕對的定論，追尋任何理財書都不太對，所以，先搞清楚自己為理財起手式。
《財富老司機之每週一刻．上車囉！》，第一集《致富心態》、第二集《拿鐵因子》，黃丹透過自製手板解說，並帶入現實生活故事，將「門檻很高、生硬難懂」的理財書籍，用活潑逗趣的方式演說，激發年輕人閱讀興趣。