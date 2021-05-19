高雄知名飯店停業15天照發薪水！總裁霸氣喊：寧可0收入

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（18）天宣布又增加240名本土確診案例，民眾無不精神緊繃。而疫情當前，高雄漢王洲際飯店17日也宣布，自5月18日起至6月2日暫停營業，讓員工可以在休假留守家中，且支出也都自行吸收，總裁林富男更霸氣直呼「雙北不封城、我自己封店」。

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高雄漢王洲際飯店總裁林富男日前在臉書發出公告指出，因應covid-19在北台灣確診者急劇攀升，為保護員工安全，淨空場域進行全方位消毒，本飯店自5月18日起至6月2日止實施自主休息，細則如下：一、自5月18日起至6月2日止，飯店不接受個人及團體訂房及用餐。二、此間已訂房顧客，協助轉住高雄同等級飯店。三、因店內安全及清潔消毒需要，由副總經理全權調整班表。休假的員工應留守在家中，不得外出旅行。

根據《聯合新聞網》報導，林富男表示，由於近來本土疫情暴增，住房率只剩2成，且飯店客源有7成都來自北部，又聽到資深員工閒聊說「乾脆都別接客人最安全」，讓他思考了幾天發現很有道理，認為員工就像家人，他有責任要保護員工，因此便決定暫停業15天，他說，寧可零收入，支出也全自行吸收，更直喊「雙北不封城、我自己封店」。（編輯：許苡晴）

▲高雄漢王洲際飯店飯店停業15天照發薪水，總裁林富男霸氣直喊「寧可0收入，支出也全自行吸收。」（圖／取自高雄漢王洲際飯店臉書）