如何「脫口罩」才安全？重症醫曝正確方法：防止口沫外傳

近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連續4天單日本土確診病例破百，中央流行疫情指揮中心已宣雙北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，民眾無不戴起口罩以自保。不過，你知道該如何「脫口罩」才安全嗎？ICU醫師陳志金就在臉書傳授正確方法，更強調「如何脫口罩、丟棄口罩，跟如何戴好口罩一樣重要！」





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陳志金發文表示，在沒有社區感染之前，你的口罩可能只是「通行證」，在社區感染的時候，它卻是保護你的關鍵，此刻，如何正確脫口罩很重要！尤其是你自己可能是感染源，或是你身邊可能出現感染源時（現在已有社區感染你身邊隨時都可能出現感染源）。他說，「有人很認真的戴好口罩，然後，就把它脫下放在桌上！有人脫下把它摺好放在包包裡，準備明天再用！有人脫下隨手揉一揉，丟到垃圾桶！」但這些都是錯誤行為。





陳志金指出，如果不知道如何「脫口罩」、如何「丟棄口罩」，口罩不只是白戴了，還可能很危險！「你想想看，如果口罩真的發揮作用，幫你擋下了『有病毒的口沫』，你會怎麼處理它呢？你如果在脫口罩的當下，手去摸到了這個『口沫』，然後又用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，那麼，這個病毒就有機會入侵你的身體了！戴著口罩，也不要去摸口罩的表面之後，再去觸摸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位！」





▲ICU醫師陳志金在臉書傳授如何「脫口罩」的正確方法，更強調脫口罩跟戴好口罩一樣重要！（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金透露，在感染區工作的醫療人員，用畢的口罩，都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶。注意在脫下的時候，儘量不要接觸到口罩的表面，拿著口罩的耳掛(或橡皮筋)去丟，丟完就要「馬上洗手」！而若是一般民眾到醫院去探視有潛在呼吸道傳染病的病人，也應該要比照辦理，他建議，醫院可以在門口提供加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶，「如果你自己有呼吸道症狀，一定要將脫下的口罩放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。一樣，就是丟完就馬上洗手！如果你是健康的人，因為現在已經有社區感染了，你即使只是外出，隨時都有可能遇到潛在的感染源，你一定要假設這個口罩的表面是『污染的』，更要小心的處理！」





陳志金也提醒，回家把口罩脫下放在桌上，那是很不好的行為！尤其家中有小孩的話，會去摸到口罩或桌面。此外，對於網路上流傳「口罩用畢要『剪』掉，以防黑心商家回收再利用」一事，陳志金認為，這個是危險行為！髒的口罩，你再多去接觸，就會多一分危險，直接丟棄就好。文末，他更強調「無論是預防別人的飛沫，或是防止自己的口沫外傳，都要把口罩戴好！如何『脫口罩』、『丟棄口罩』跟如何『戴好口罩』一樣重要！更重要的是，接觸到口罩的內外面以後，都要洗手！」（編輯：許苡晴）



