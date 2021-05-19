9縣市高溫警訊！吳德榮：下週有「梅雨滯留鋒」跡象

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吳德榮表示，今天「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣仍多、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。各地區氣溫：北部23至34度，中部24至38度，南部24至38度，東部23至36度。
吳德榮說，明（20）日「滯留鋒」北移至華中附近，台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨。週五至下週一（21至24日）「滯留鋒」再南移至北部海面、南北徘徊；週五、六（22日）台灣附近水氣略增，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。
下週日、一（23、24日）台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，少部分平地略受影響；各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。下週二（25日）鋒面接近，不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
吳德榮指出，下週二晚至週三（26日）「滯留鋒」調整至台灣附近，其「熱力(低層暖濕程度)」及「動力(水平及垂直風切)」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率；下週四（27日）「滯留鋒」減弱北移；下週五（28日）「滯留鋒」增強，重返台灣。大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象，「解渴」可期，但能否「紓旱」？則需視調整後大氣型態能持續得夠久。
美國(GFS)模式同時的模擬則顯示，在南海的「熱帶擾動」偏強，阻斷暖濕空氣，使得下週二晚南下的鋒面，結構弱，降雨很少；之後的模擬也「大相逕庭」。儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準，但並無法保證每次皆如此。而月底「梅雨滯留鋒」型態的調整，又涉及「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」之間的交互作用，模擬也無法避免較大的「不確定性」，故持續觀察、逐步修正是必要的。