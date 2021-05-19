  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

9縣市高溫警訊！吳德榮：下週有「梅雨滯留鋒」跡象

▲今（19）日午後北部、東北部地區及其他山區會發生局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率﹔氣象局也針對9個縣市發布高溫警訊，臺南市、高雄市、南投縣、屏東縣氣溫有機會超過38度，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、市則有機會超過36度。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（19）日午後北部、東北部地區及其他山區會發生局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率﹔氣象局也針對9個縣市發布高溫警訊，臺南市、高雄市、南投縣、屏東縣氣溫有機會超過38度，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、市則有機會超過36度。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-19 08:11:59

中央氣象局指出，今（19）日午後北部、東北部地區及其他山區會發生局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率﹔氣象局也針對9個縣市發布高溫警訊，臺南市、高雄市、南投縣、屏東縣氣溫有機會超過38度，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、市則有機會超過36度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，昨天全台最高溫38.6度在高雄杉林區，南部連15天達「高溫警示標準」(≧36度)；其他也達高溫警示的地區包含，南投市高溫達38.2度。今晨觀測資料顯示，華南滯留鋒附近的對流雲系消散後，殘餘的中高雲飄至台灣上空；各地無降雨。

吳德榮表示，今天「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣仍多、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。各地區氣溫：北部23至34度，中部24至38度，南部24至38度，東部23至36度。

吳德榮說，明（20）日「滯留鋒」北移至華中附近，台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨。週五至下週一（21至24日）「滯留鋒」再南移至北部海面、南北徘徊；週五、六（22日）台灣附近水氣略增，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。

下週日、一（23、24日）台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，少部分平地略受影響；各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。下週二（25日）鋒面接近，不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，下週二晚至週三（26日）「滯留鋒」調整至台灣附近，其「熱力(低層暖濕程度)」及「動力(水平及垂直風切)」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率；下週四（27日）「滯留鋒」減弱北移；下週五（28日）「滯留鋒」增強，重返台灣。大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象，「解渴」可期，但能否「紓旱」？則需視調整後大氣型態能持續得夠久。

美國(GFS)模式同時的模擬則顯示，在南海的「熱帶擾動」偏強，阻斷暖濕空氣，使得下週二晚南下的鋒面，結構弱，降雨很少；之後的模擬也「大相逕庭」。儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準，但並無法保證每次皆如此。而月底「梅雨滯留鋒」型態的調整，又涉及「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」之間的交互作用，模擬也無法避免較大的「不確定性」，故持續觀察、逐步修正是必要的。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.61%22.39%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.89%11.11%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.29%3.71%
2021-05-17-2021-05-19
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀