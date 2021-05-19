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信仰值點滿之作，Volkswagen Tiguan R熱血試駕!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-19 08:25:20

Volkswagen Tiguan小改款在台發表後，以高CP值為號召短期內迅速累積不少訂單，但意外的是首度推出的性能款Tiguan R竟囊括兩成銷量，究竟有什麼祕密能讓這款性能休旅如此受消費者歡迎?

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上個月Volkswagen Tiguan小改款發表後隨即便安排一系列的試駕活動，除了早一步在公辦試駕中已先嚐鮮的280 Elegance，各家媒體最期待的莫過於品牌首款掛上R廠徽的性能休旅Tiguan R，吸引人的不僅是那充滿誘惑的性能化外觀套件，引擎蓋底下那具可爆發320匹馬力的EA888 evo4引擎更是讓性能迷大流口水的夢幻逸品，更何況承襲其優異德系血脈的細緻內裝，連我這種對休旅車免疫的人都對這款性能休旅抱有些許期待，更別說還有不少仍帶有熱血情懷的爸爸們早已被攻破防線，加上Volkswagen Taiwan再補上致命的202.8萬元售價，也難怪上市後Tiguan R已成為不少賞車客的首選車型。

Volkswagen Tiguan小改款發表後，媒體最期待的莫過於品牌首款掛上R廠徽的性能休旅Tiguan R
Volkswagen Tiguan小改款發表後，媒體最期待的莫過於品牌首款掛上R廠徽的性能休旅Tiguan R
僅202.8萬元售價，也難怪上市後Tiguan R已成為不少賞車客的首選車型
僅202.8萬元售價，也難怪上市後Tiguan R已成為不少賞車客的首選車型
Tiguan R為了彰顯出與眾不同的地位象徵，在外觀上以專屬的性能套件作為辨識身分的重要依據，從車頭延伸至車尾依序可見為其量身打造的R版保桿、黑化後視鏡蓋、外擴輪拱、21吋輪圈、藍色煞車卡鉗、黑色尾翼、四出排氣尾管等套件的堆疊下，讓Tiguan R在氣勢上早已跳脫標準車型帶給消費者溫文儒雅的產品印象；內裝部分在性能感的營造上則透過方向盤上的R字廠徽、藍色車縫線及繡有R字的跑車座椅作為刺激視覺感官的先遣部隊，坐定後則可在駕駛數位儀表中發現同樣帶有專屬的R Logo，方向盤左側的多功能鍵也多了一組微微透著藍光的R字按鈕，當你正陶醉於按下這誘人的小方塊時，儀表上隨即顯示正處賽車模式，同時席捲而來的渾厚排氣聲浪也將啟動心中沉睡已久的熱血因子。

Tiguan R在外觀上以專屬的性能套件作為辨識身分的重要依據
Tiguan R在外觀上以專屬的性能套件作為辨識身分的重要依據
21吋超大輪圈搭配專屬藍色卡鉗，視覺感受上頗為搶眼!
21吋超大輪圈搭配專屬藍色卡鉗，視覺感受上頗為搶眼!
穿上性能套件後Tiguan R早已跳脫標準車型帶給消費者溫文儒雅的產品印象
穿上性能套件後Tiguan R早已跳脫標準車型帶給消費者溫文儒雅的產品印象
尾廂上的車型字樣也被專屬的R字所取代
尾廂上的車型字樣也被專屬的R字所取代
內裝則在細節處以R廠徽及藍色縫線凸顯其不同身分
內裝則在細節處以R廠徽及藍色縫線凸顯其不同身分
方向盤甫以藍色縫線及專屬R廠徽點綴
方向盤甫以藍色縫線及專屬R廠徽點綴
座椅椅背上同樣附有R廠徽來營造濃郁的性能味
座椅椅背上同樣附有R廠徽來營造濃郁的性能味
方向盤左側多了一組微微透著藍光的R字按鈕，按下後隨即切換為賽車模式
方向盤左側多了一組微微透著藍光的R字按鈕，按下後隨即切換為賽車模式
釋放Tiguan R野性的主戰場莫過於上路與一票好手較量較量，雖然與330 TSI、380 TSI車型同樣搭載EA888 EVO4 2.0升四缸渦輪增壓引擎，但在不同調教下Tiguan R的最大馬力已達320匹，扭力峰值為42.8公斤米，再藉由7速DSG變速箱及4Motion四輪傳動系統的配合下，達到4.9秒即可加速破100 km/h的非凡表現，尤其在賽車模式下的駕馭感受其動力反應與操駕手感根本不是一部中大型休旅車該有的表現，特別是在DCC主動底盤控制系統的幫助下不僅大幅抑制過彎的側傾角度，比標準車型低10mm的車高也有助於降低重心保有更精準的動態反應，延遲換檔的變速箱邏輯也有助於讓馬力更向後延伸，21吋輪胎搭配4Motion四輪傳動系統亦是提升高速過彎穩定性的重要功臣，優異的循跡效果讓這款中大型休旅開起來就像一部小鋼砲般精準!

Tiguan R搭載EA888 EVO4 2.0升四缸渦輪增壓引擎，最大馬力已達320匹，扭力峰值為42.8公斤米
Tiguan R搭載EA888 EVO4 2.0升四缸渦輪增壓引擎，最大馬力已達320匹，扭力峰值為42.8公斤米
在7速DSG變速箱及4Motion四輪傳動系統的配合下，4.9秒即可加速破100 km/h
在7速DSG變速箱及4Motion四輪傳動系統的配合下，4.9秒即可加速破100 km/h
DCC主動底盤控制系統的幫助下可大幅抑制過彎的側傾角度
DCC主動底盤控制系統的幫助下可大幅抑制過彎的側傾角度
比標準車型低10mm的車高也有助於降低重心保有更精準的動態反應
比標準車型低10mm的車高也有助於降低重心保有更精準的動態反應
為了讓Tiguan R擁有更熱血的加速感受，Volkswagen在旗下的性能車款皆導入有Launch Control彈射起步模式，在賽車模式下解除ESC電子穩定系統，接著同時踩下煞車與油門，此時儀表便會顯示”起跑控制程式已啟動”的字樣，接著釋放煞車便會迅速向前奔去，雖然1.7噸車重稍稍減緩了加速感受，不過體感上的刺激程度同樣夠嗆人的，若硬是要雞蛋裡挑骨頭的地方在於這具2.0升引擎在低轉速時的渦輪遲滯稍嫌明顯，必須超過2,500轉以上才會感受到明顯的力道湧現，若是能加上電子渦輪作為低轉時的輔助，相信加速表現能更為亮眼!

Volkswagen性能車款常見的Launch Control彈射起步模式同樣導入Tiguan R身上
Volkswagen性能車款常見的Launch Control彈射起步模式同樣導入Tiguan R身上
雖然1.5噸車重稍稍減緩了加速感受，不過體感上的刺激程度同樣夠嗆人的
雖然1.5噸車重稍稍減緩了加速感受，不過體感上的刺激程度同樣夠嗆人的
在試駕Tiguan R前早在公辦試駕時便對Tiguan 280 Elegance的表現感到驚艷，看似僅1.5升小排量渦輪引擎其輸出卻可在1,500轉後即爆發最大扭力，對應其1.5噸的車重並未曾有過無力之感，開起來甚至比許多2.0升自然進氣引擎還具衝勁，若非對性能擁有極度渴望的熱血玩家，這樣的輸出條件已能滿足多數消費者的用車需求，加上10.25吋數位儀表及標配七氣囊與IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統這些消費者相當在意的配備後，說真的，129.8萬元的定價能買到這樣一部配備齊全的德製中大型休旅已相當超值，然而Tiguan R的出現正是壓倒理性買家的最後一根稻草，過剩的動力、精準的手感與強悍的外型已非購買與否的絕對指標，他們所追求的是那散落車身各處的R字廠徽所代表的品牌信仰，圓的是一輩子要擁有一輛頂尖性能車的夢，更別說僅200出頭萬的價格更是讓許多熱血爸爸直接買單的主要原因。

10.25吋數位儀表為全車系標配，Tiguan R車型還多了專屬R字樣
10.25吋數位儀表為全車系標配，Tiguan R車型還多了專屬R字樣
IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統早已是Volkswagen車款的標配項目
IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統早已是Volkswagen車款的標配項目
Tiguan R的駕駛模式並無節能選項，一啟動隨即處於運動模式
Tiguan R的駕駛模式並無節能選項，一啟動隨即處於運動模式
許多選擇Tiguan R的買家圖的是一個品牌信仰，圓的更是一輩子要擁有一輛頂尖性能車的夢
許多選擇Tiguan R的買家圖的是一個品牌信仰，圓的更是一輩子要擁有一輛頂尖性能車的夢
Volkswagen Tiguan R規格表
長寬高(mm)

 4,514/1,859/1,668
軸距(mm)

 2,678
車重(kg)

 1,761
引擎型式

 2.0L四缸渦輪增壓
排氣量(c.c.)

 1,984
最大馬力(hp)

 320 / 5,350-6,500
最大扭力(kgm/rpm)

 42.8 / 2,100-5,350
變速系統

 7速雙離合器
傳動型式

 四輪驅動
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 多連桿
前輪尺寸

 255/35 R21
後輪尺寸

 255/35 R21
平均油耗(km/l)

 11.1
售價(萬元)

 202.8
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