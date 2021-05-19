祖孫情成設廠契機　金門首家醫療口罩工廠開賣

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）前中國台商陳澤林，因去年疫情爆發之際，孫子在金門買不到口罩，索性在金門設立首家醫療口罩工廠，今天開賣，優先提供金門民眾購買。一天可生產10萬片，滿足地方民眾所需。





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原本在中國經營機械工廠的陳澤林，7年前遷居金門，種菜養生，含飴弄孫。去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發，金門口罩極度缺貨，陳澤林當時帶著9歲的孫子上街買不到口罩，十分感嘆。





陳澤林說，當時心想不如開個口罩工廠，自力救濟。於是，去年8月他尋找廠房、申請執照，並派員到台灣學習口罩製造技術。如今第一片口罩終於出爐，昨天才從衛生福利部領到「第一等級醫器材許可證」，今天正式生產販售。





他開心地說，本想只是為孫子買口罩，沒想到卻可以用自製口罩方式另類守護金門。現在工廠有兩條生產線同時啟動，一天最高可生產10萬片口罩，以金門常住人口6萬人計算，足以供應金門民眾一天所需。





身為金門首家醫療口罩工廠，陳澤林說，自己生產的口罩一切金門民眾優先，未來計畫賣到台灣、國外，等小三通復航可能再進軍中國。





陳澤林的口罩工廠設在金湖鎮，鎮長陳文顧今天也專程到工廠為他打氣，兩人並洽談合作計畫。陳文顧說，計畫邀請陳澤林為花蛤文化季設計主題防疫口罩，為今年花蛤季添亮點，也打造屬於金門特有的口罩。（編輯：謝雅竹）1100518



