台電備轉容量率僅剩6.19% 接近供電警戒「橘燈」
國內用電持續吃緊，根據台電官網顯示，今（19）日預估之備轉容量率僅剩6.19%，比昨（18）日的7.4%更低，用電再度亮黃燈，且逼近供電警戒的橘燈。而上午9點30分左右，用電量高達3,464.0萬瓩，使用率達86%。
記者許家禎／台北報導
2021-05-19 09:35:57｜2021-05-19 09:37:23
台電預估今日的最高用電量為3,780.0萬瓩，尖峰使用率94 %，預估今日尖峰備轉容量為234.0萬瓩，備轉容量率為6.19%，已經逼近供電警戒6%以下。而昨日最高用電量為3,728.8 萬瓩，尖峰備轉容量率為8.30%。
昨日一早不到9時，供電燈號就出現代表供電吃緊的黃燈，而昨日備轉容量率只有7.4%，用電至下午1時為3669.7萬瓩，使用率達91%，大家都在關注2點多用電高峰時會不會又停電，但昨日部分地區下雨，減緩用電需求。
晚間經濟部長王美花也說明供電狀況，主要是部分機組還在歲修未歸隊，再加上情勢不同，產業的轉型與再生能源是世界的趨勢，政府會努力確保穩定供電的環境。
台電董事長楊偉甫也說，由於先前規則都是一年一輪分區輪流停電，今年連續發生兩次停電狀況，近期會訂出新的規則，以後新方式實施後，不會再在同個地區實施輪流停電。至於面臨即將來到的夏季尖峰用電，他則稱會先做好準備，在夏天之前會把所有調度能量放到最大。