  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

力守萬六！台股早盤震盪逾260點　宅經濟、航運股強勢

▲台北股市今（19）日上下震盪260多點，早盤一度黑翻紅，但不久又下挫來到萬六關卡附近。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（19）日上下震盪260多點，早盤一度黑翻紅，但不久又下挫來到萬六關卡附近。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-19 09:55:20｜2021-05-19 09:56:15

美股回落，台北股市今（19）日上下震盪260多點，早盤一度黑翻紅，但不久又下挫來到萬六關卡附近。電子股表現不如昨日，權值股台積電早盤跌0.8%、鴻海跌1.8%，聯發科也跌3%。但宅經濟表現強勁，華碩、宏碁漲逾1%，富邦媒、網家也走揚，至於航運股紅通通，長榮、陽明、萬海漲幅5到7%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊工業指數18日下跌267.13點，或0.78%，收34,060.66點；標普500指數下跌35.46點，或0.85%，收4,127.83點；那斯達克綜合指數下跌75.41點，或0.56%，收13,303.64點；費城半導體指數下跌25.48點，或0.86%，收2,929.15點。

台北股市今日開盤跌33.77點，加權股價指數以16112.21點開出，隨後一度黑翻紅，但不久又回落來到16009點左右，萬六大關岌岌可危。權值股台積電上午9點40分左右，跌5元，跌幅0.8%，來到567元。鴻海跌1.8%，來到105元。聯發科也跌3%，來到965元。友達、群創較為強勢，漲2到3%。

防疫概念股回落，美德醫、毛寶跌停，康那香、國光生、南六、雃博跌3到5%。不過宅經濟概念股相對抗跌，如華碩、宏碁漲逾1%，富邦媒漲超過1%、網家漲5%。航運股也紅通通，志信飆漲停，長榮、陽明、萬海、中櫃漲5到7%，華航漲3%。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
83.24%16.76%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.5%12.5%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.05%4.95%
2021-05-17-2021-05-19
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀