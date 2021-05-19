力守萬六！台股早盤震盪逾260點 宅經濟、航運股強勢
美股回落，台北股市今（19）日上下震盪260多點，早盤一度黑翻紅，但不久又下挫來到萬六關卡附近。電子股表現不如昨日，權值股台積電早盤跌0.8%、鴻海跌1.8%，聯發科也跌3%。但宅經濟表現強勁，華碩、宏碁漲逾1%，富邦媒、網家也走揚，至於航運股紅通通，長榮、陽明、萬海漲幅5到7%。
記者許家禎／台北報導
2021-05-19 09:55:20｜2021-05-19 09:56:15
美股道瓊工業指數18日下跌267.13點，或0.78%，收34,060.66點；標普500指數下跌35.46點，或0.85%，收4,127.83點；那斯達克綜合指數下跌75.41點，或0.56%，收13,303.64點；費城半導體指數下跌25.48點，或0.86%，收2,929.15點。
台北股市今日開盤跌33.77點，加權股價指數以16112.21點開出，隨後一度黑翻紅，但不久又回落來到16009點左右，萬六大關岌岌可危。權值股台積電上午9點40分左右，跌5元，跌幅0.8%，來到567元。鴻海跌1.8%，來到105元。聯發科也跌3%，來到965元。友達、群創較為強勢，漲2到3%。
防疫概念股回落，美德醫、毛寶跌停，康那香、國光生、南六、雃博跌3到5%。不過宅經濟概念股相對抗跌，如華碩、宏碁漲逾1%，富邦媒漲超過1%、網家漲5%。航運股也紅通通，志信飆漲停，長榮、陽明、萬海、中櫃漲5到7%，華航漲3%。