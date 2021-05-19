台大醫院今公布10人採檢陽性　常規手術暫停

國內本土疫情嚴峻，連日新增多起本土感染個案，台大醫院也一度傳出有院內感染，院方也於今(19)日公布，院內有10人感染的消息。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 10:05:03｜2021-05-19 10:39:33
台大醫院發出聲明（全文如下）：本院工務室（非醫療單位）同仁，5/18出現發燒症狀，即至本院採檢後當天傍晚確認為陽性，故立即通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，本院目前除該辦公室以外，亦會往前匡列三天(至上週五)，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒。
為確保院區潔凈，本院自今(19)日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，也將進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。衝擊醫療量能，實屬不得已，也請大眾容許讓我們有時間處理，確保本院後續能有個安全的環境為台灣人民服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。