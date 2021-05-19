立委爆料國軍要求睡覺戴口罩　國防部：沒下這命令

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針對床鋪間隔問題，張哲平表示，營區床鋪是上下舖，頭尾顛倒，中間有塑膠布膜做阻隔，這些一開始就做規範了，官兵收假回營區時，會被要求戴口罩、量體溫，以及酒精消毒，也會調查休假期間的接觸史，若有任何疑慮不會讓他進入營區，接觸史會從寬認定，若有疑慮會由醫療人員帶到醫療機構做更詳細調查，確定沒問題才會讓他進入營區。





至於立委質疑收假官兵聚集自由廣場，張哲平表示，偏遠營區有需求，部隊協助搭車回去，因此忽略要保持社交距離，這部分國防部會虛心檢討並加強改進。



