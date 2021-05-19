立委爆料國軍要求睡覺戴口罩　國防部：沒下這命令

新冠肺炎疫情持續延燒，連續4日確診人數破百，時力立委王婉諭爆料，有北部軍事訓練役男在北市自由廣場集合搭車收假，且收訓營舍不符防疫要求標準，軍方要求若床位間隔若不夠，役男必須戴口罩睡覺，她擔憂會成為防疫破口。對此，國防部今日澄清，絕沒下令睡覺要戴口罩。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-19 11:46:46｜2021-05-19 11:50:45
國防部副部長張哲平今日在立院受訪表示，國防部、陸軍司令部與相關作戰區主官從沒有下令睡覺要戴口罩；在新訓中心每個人的就寢、行動或操課都會做適當的防護。至於官兵反應與委員質疑，未來醫療人員會編組到各新訓營區看是否有不適當的地方，若有就做必要指導跟調整。
針對床鋪間隔問題，張哲平表示，營區床鋪是上下舖，頭尾顛倒，中間有塑膠布膜做阻隔，這些一開始就做規範了，官兵收假回營區時，會被要求戴口罩、量體溫，以及酒精消毒，也會調查休假期間的接觸史，若有任何疑慮不會讓他進入營區，接觸史會從寬認定，若有疑慮會由醫療人員帶到醫療機構做更詳細調查，確定沒問題才會讓他進入營區。
至於立委質疑收假官兵聚集自由廣場，張哲平表示，偏遠營區有需求，部隊協助搭車回去，因此忽略要保持社交距離，這部分國防部會虛心檢討並加強改進。
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