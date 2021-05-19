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蔡依林轉PO「防疫期居家作息表」　網共鳴：當媽太難了

▲蔡依林分享防疫哏圖。（圖／記者林柏年攝）
▲蔡依林分享防疫哏圖。（圖／記者林柏年攝）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-19 10:37:06｜2021-05-19 11:13:43

本土確診數與日俱增，不少公司行號採居家辦公或分流上班，教育部昨（18日）也宣布全台各級學校停課，持續到28日，蔡依林（Jolin）稍晚在IG分享「居家上班上課的日常」哏圖，笑問：「負能量湧出了嗎？」引起熱議。

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▲蔡依林邁入不惑之年。（圖／資料照）
▲Jolin分享哏圖，緩解大家防疫期緊繃的情緒。（圖／資料照）
Jolin轉發粉專「馬克語錄」製作的哏圖表，可見孩子及爸爸一整天幾乎都在挨罵、吃三餐、睡覺，媽媽則是一早起床就要開始罵老公和小孩，還要做家事、輔導作業，睡覺前才可以放鬆追劇，Jolin在圖上壓字：「大家都辛苦了」、「負能量湧出了嗎？」

▲Jolin分享防疫期間，居家上班課的哏圖。（圖／蔡依林IG）
▲Jolin分享防疫期間，居家上班課的哏圖。（圖／蔡依林IG）
網友看到這張居家上班課的作息表，心有戚戚焉，紛紛留言：「好真實」、「當媽的太難了」、「我媽回家我就被罵了」、「媽媽表示認同」，有人幽默建議：「請外傭好了，誰都不用委屈！」（編輯：楊穎軒）

▲近日台灣新冠肺炎疫情亮紅燈，連續4天單日本土確診病例破百，目前累積達959例。（圖／NOWnews製作）
▲近日台灣新冠肺炎疫情亮紅燈，連續4天單日本土確診病例破百，目前累積達959例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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