蔡依林轉PO「防疫期居家作息表」 網共鳴：當媽太難了
本土確診數與日俱增，不少公司行號採居家辦公或分流上班，教育部昨（18日）也宣布全台各級學校停課，持續到28日，蔡依林（Jolin）稍晚在IG分享「居家上班上課的日常」哏圖，笑問：「負能量湧出了嗎？」引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-19 10:37:06｜2021-05-19 11:13:43
Jolin轉發粉專「馬克語錄」製作的哏圖表，可見孩子及爸爸一整天幾乎都在挨罵、吃三餐、睡覺，媽媽則是一早起床就要開始罵老公和小孩，還要做家事、輔導作業，睡覺前才可以放鬆追劇，Jolin在圖上壓字：「大家都辛苦了」、「負能量湧出了嗎？」 網友看到這張居家上班課的作息表，心有戚戚焉，紛紛留言：「好真實」、「當媽的太難了」、「我媽回家我就被罵了」、「媽媽表示認同」，有人幽默建議：「請外傭好了，誰都不用委屈！」（編輯：楊穎軒）
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