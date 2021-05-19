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立委質疑政府資金化身假外資？黃天牧：對台股有信心　

▲近日外資在台股大買超，立委質疑政府資金化身假外資，並大買台積電？對此，金管會主委黃天牧表示對台股基本面有信心，而且台積電表現大家有目共睹，投資會做最好的決定。（圖／NOWnews資料照片）
▲近日外資在台股大買超，立委質疑政府資金化身假外資，並大買台積電？對此，金管會主委黃天牧表示對台股基本面有信心，而且台積電表現大家有目共睹，投資會做最好的決定。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-19 10:45:28

國內本土疫情嚴峻，雙北防疫警戒已升至三級，是否升至四級封城就看未來幾天的疫情發展。不過，金管會主委黃天牧今（19）日強調，封城是假設性問題，股市任何情況都會正常營運，不會休市，金管會也已要求金融機構及交易所營運不中斷，並都已做好準備，他也對台股基本面有信心。至於有立委質疑政府資金化身假外資、大買台積電？黃天牧強調台積電表現大家有目共睹，投資人會做最好的決定。

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黃天牧今日赴立法院財政委員會專案報告，立委關切若封城股市還會不會開市？黃天牧說觀察去年國際間其他歐美疫情嚴重國家，股市都正常營運，國內自去年疫情開始，金管會也都有要求金融機構和周邊單位，包含證交所在內，擬定營運不中斷計畫，昨日也與各公會再次溝通，請業者作好準備。

他表示金融業對未來疫情發展都會作好準備，確保金融和股市都營運不中斷。對於台股止跌反彈，他認為這代表投資人對上市櫃公司都有信心，若大家繼續沉著應對，相信可度過這波挑戰。

至於國安基金是否進場護盤？黃天牧說這並非金管會權責，負責國安基金的首長會作決定，但他對台股基本面有信心，上市櫃公司基本面非常重要，如果有基本面，整體股市還是會有好的發展，他也呼籲投資人持續關注基本面，並注意風險。

也有立委擔憂國內面臨疫情及水電短缺問題，是否衝擊上市櫃公司第2季營收與經濟成長？他指出以目前第1季營收來看，表現非常亮麗，至於經過這波疫情，後續有何影響需進一步評估。

由於近來外資在台股大買超，更連3天買超台積電，有立委質疑政府資金是否化身假外資？內外資換手買超台積電傳聞能信嗎？黃天牧說台積電本身表現大家有目共睹，投資人會做最好的決定。

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