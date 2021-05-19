一堆人狂買防疫保單！業務員揭「暗黑內幕」 眾臉綠吵翻
本土疫情突然急劇升溫，不少民眾急著搶買防疫保單，但近日傳出，許多產險業基於風險胃納量以及考量業務員的防疫風險後，許多家防疫保單已經喊卡。不過，就有網友分享自己要買防疫保單時，詢問業務員相關訊息，卻意外得知「暗黑內幕」，令他聽了直呼「這還有需要買的空間嗎？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 11:33:24
原PO在PTT貼文指出「經過今天的記者會，大家都已經知道台灣的負壓隔離病房或改裝後的隔離病房即將不夠，首長已經下令未來病房要留給重症，篩檢後陽性卻輕症或無症狀者，可能要去集中檢疫所，例如防疫旅館這類，經過我詢問過某家有賣防疫保單的保險公司，業務員向公司窗口詢問，一定要住院才有理賠，輕症住防疫旅館，沒有住院，所以不賠，還引用了條文給我看，說是都依條款去走，這樣是合理的嗎? 那這樣的保單還有必要買嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「早說過這麼便宜的保險怎可能說賠就賠＝＝」、「保險公司很會喔！」、「所以你買保險到底是一窩蜂還是真的了解，一目瞭然」、「一堆人亂買一通啊，根本沒在看合約內容」、「合約條款不看清楚就敢簽我也是傻眼」、「保險其實很多都這樣，大家真的要看清楚再簽＝＝」、「一張幾百塊的保單你要他包山包海，想太多了」、「只能說自己不看清楚條款，還要嘴人家保險業，也真是沒道理」。
而對於防疫保單多家停賣消息，不少民眾擔心買不到，保險局長施瓊華也回應，每一家保險公司向金管會送審保單的時候，都會匡列公司可以賣的風險承擔額度，目前已經通報要暫停收件的保險公司，都是已經快到公司控管額度，基於風控才作此決定，目前市面上還有27張防疫保單在銷售，也會請公會發放訊息給民眾，民眾可了解之後，再選擇要購買哪些防疫保單。（編輯：張嘉哲）
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