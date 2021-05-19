  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一堆人狂買防疫保單！業務員揭「暗黑內幕」　眾臉綠吵翻

▲近日本土疫情持續升溫，不少人都搶買防疫保單，不過，就有網友分享自己詢問業務員之後，聽到理賠真相瞬間傻眼，引發討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲近日本土疫情持續升溫，不少人都搶買防疫保單，不過，就有網友分享自己詢問業務員之後，聽到理賠真相瞬間傻眼，引發討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 11:33:24

本土疫情突然急劇升溫，不少民眾急著搶買防疫保單，但近日傳出，許多產險業基於風險胃納量以及考量業務員的防疫風險後，許多家防疫保單已經喊卡。不過，就有網友分享自己要買防疫保單時，詢問業務員相關訊息，卻意外得知「暗黑內幕」，令他聽了直呼「這還有需要買的空間嗎？」引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「經過今天的記者會，大家都已經知道台灣的負壓隔離病房或改裝後的隔離病房即將不夠，首長已經下令未來病房要留給重症，篩檢後陽性卻輕症或無症狀者，可能要去集中檢疫所，例如防疫旅館這類，經過我詢問過某家有賣防疫保單的保險公司，業務員向公司窗口詢問，一定要住院才有理賠，輕症住防疫旅館，沒有住院，所以不賠，還引用了條文給我看，說是都依條款去走，這樣是合理的嗎? 那這樣的保單還有必要買嗎？」

▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
貼文一出，網友紛紛回應「早說過這麼便宜的保險怎可能說賠就賠＝＝」、「保險公司很會喔！」、「所以你買保險到底是一窩蜂還是真的了解，一目瞭然」、「一堆人亂買一通啊，根本沒在看合約內容」、「合約條款不看清楚就敢簽我也是傻眼」、「保險其實很多都這樣，大家真的要看清楚再簽＝＝」、「一張幾百塊的保單你要他包山包海，想太多了」、「只能說自己不看清楚條款，還要嘴人家保險業，也真是沒道理」。

而對於防疫保單多家停賣消息，不少民眾擔心買不到，保險局長施瓊華也回應，每一家保險公司向金管會送審保單的時候，都會匡列公司可以賣的風險承擔額度，目前已經通報要暫停收件的保險公司，都是已經快到公司控管額度，基於風控才作此決定，目前市面上還有27張防疫保單在銷售，也會請公會發放訊息給民眾，民眾可了解之後，再選擇要購買哪些防疫保單。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
83.71%16.29%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.63%12.37%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.09%4.91%
2021-05-17-2021-05-19
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀