網傳梧棲疫情爆發假訊息　遭警查獲送辦

新冠疫情升温，民眾對於確診者足跡也相當關心，台中市梧棲區一名施姓男子(69年次)18日上午，在梧棲區社群臉書貼文，內容指出「梧棲疫情可能要大爆發了」，因為一個賣水果的他，有去萬華賣水果回來又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果已經3個小姐確診，那個送水果的全家確診而且他兒子還跑到東海去新聞上說的那個逛東海的就是送水果的兒子，好幾家都送水果還和他們一起聊天了」等語，文章PO出即造成店家困擾及網友恐慌。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-19 10:52:11
台中市清水警分局18日上午執行網路巡邏發現後即截圖存證，並由梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組積極偵辦，雖施男約於1小時隨即刪文，但警方即已掌握施男身分進行追查，於18日晚間19時，查獲施男到案說明，全案調查後，依法嫌移送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查。
受害店家表示，店內没有任何員工確診，雖不對施男提告，但希望警方予以查明澄清未確診真相，以避免造店家及員工困擾。
施男表示，由於18日上午上班途中，發現網路訊息新冠肺炎確診者曾前往梧棲區消費，後續導致店內3名小姐確診等文字及照片，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，於1小時經友人告知隨即刪文。
清水警分局分局長張啓祥表示，由於近日國內疫情升溫，疫情警戒已提升，本分局全力配合政府各項防疫政策，警方將持續加強取締各項不法，防堵疫情破口。
此外，張啓祥也表示，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例或社會秩序維護法等規定，確診個案資訊，將以中央流行疫情指揮中心或各地方政府公布消息為主，呼籲民眾切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法。