台大醫爆10人中鏢新冠肺炎 院方曝：確診者曾有萬華足跡
國內本土疫情嚴峻，連日新增多起本土感染個案，台大醫院也一度傳出有院內感染，院方也於今(19)日公布，院內有多人感染的消息。台大醫院副院長王亭貴也今天突然召開臨時記者會表示，確實有發現工務人員確診，目前院內有10人確診。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 11:38:46｜2021-05-19 11:43:24
台大醫院副院長王亭貴表示，有一名工務人員因為發燒去採檢，後來驗出陽性後就匡列36名接觸者，其中另外還有9人篩檢同樣陽性，王提到，之後就針對相關確診同仁展開疫調，也在其中的確診者中，發現有相關萬華足跡，對此，王亭貴表示，相關高風險足跡的同仁會接到細胞訊息，台大醫院都鼓勵去篩檢，有的同仁收到簡訊後沒去篩檢， 沒辦法完全掌握，針對同仁要篩檢都提供、也鼓勵，但不能強迫。
另外針對環境病毒採檢，台大醫院也透露，目前共採檢10個地方，發現有3個地方有病毒，但都集中在工務人員相關辦公室，目前也已經做第二次消毒，現在也會依照各種疫調結果，來加強需要消毒的地方。
至於是不是院內感染？台大醫院否認，強調是工務人員傳染，沒有跟醫護與病人接觸，王亭貴強調，先前全面做住院病人普篩，大概篩了1千多個都沒有發現陽性，新住院的人也是篩過才進來，因此不會針對病人做普篩，但將針對全院員工普篩，王提到，目前台大員工大概8千人，三班制大概會要篩檢6、7千人，現在會用抗原篩檢，並且針對行政人員會找一兩個地方幫他們做普篩。
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