台大醫爆10人中鏢新冠肺炎　院方曝：確診者曾有萬華足跡

國內本土疫情嚴峻，連日新增多起本土感染個案，台大醫院也一度傳出有院內感染，院方也於今(19)日公布，院內有多人感染的消息。台大醫院副院長王亭貴也今天突然召開臨時記者會表示，確實有發現工務人員確診，目前院內有10人確診。

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台大醫院副院長王亭貴表示，有一名工務人員因為發燒去採檢，後來驗出陽性後就匡列36名接觸者，其中另外還有9人篩檢同樣陽性，王提到，之後就針對相關確診同仁展開疫調，也在其中的確診者中，發現