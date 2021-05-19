高雄防疫升級？陳其邁：已經比三級還嚴、呼籲戴口罩

新冠肺炎疫情全台延燒，連續4日本土確診病例破百人，高雄市政府今（19）日上午召開緊急防疫記者會，呼籲市民要戴口罩，否則將開罰，同時要保持社交距離，避免群聚，目前防疫還不會升級。
記者呂炯昌／綜合報導
2021-05-19 11:26:26｜2021-05-19 11:35:11
媒體詢問是否要在社區設置篩檢站？高雄市長陳其邁表示，要不要篩檢、何時做篩檢，必須看疾病盛行率，若在非流行期間做快篩，會出現大量偽陽性，所以若要做快篩，必須針對社區感染狀況與高風險族群。陳其邁強調，PCR篩檢已做好規劃與準備，請高雄市民放心，會針對疫情狀況做調整。
媒體詢問防疫會不會升級？陳其邁表示，高雄的防疫措施甚至比三級還嚴，他之所以召開緊急記者會，是要苦口婆心提醒市民戴口罩、保持社交距離，「防疫是我為人人、人人為我」，不戴口罩將依傳染病防治法開罰，是為了市民好，所有的防疫措施是為了避免進入封城的第四級防疫警戒。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。