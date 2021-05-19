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防疫保單停售挨批！金管會：還有27張可買、已理賠658件

▲國內本土疫情擴散，也使得防疫保單熱銷，但繼台產之後，國泰產險也停售防疫保單，引發立委質疑，金管會則表示目前市場上還有27張防疫保單可買。（圖／國泰產險提供）
▲國內本土疫情擴散，也使得防疫保單熱銷，但繼台產之後，國泰產險也停售防疫保單，引發立委質疑，金管會則表示目前市場上還有27張防疫保單可買。（圖／國泰產險提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-19 11:23:09｜2021-05-19 12:20:54

國內本土疫情嚴峻，也使得防疫保單銷售飆升，但有業者基於風險控管考量停售，引發立委關注，認為現在正是民眾最需要保單之際，卻有保險公司基於風險考量關掉保單，金管會不管嗎？對此，金管會主委黃天牧表示會與保險公司溝通，而保險局長施瓊華則說目前還有27張防疫保單在買，包含11家個人單及7家企業單，市場還是可買到

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近日隨著國內本土疫情升高，防疫保單再掀銷售熱廟。金管會統計至5月17日止，光是產險業防疫保單就核保284萬件、保費收入超過13億元，銷售前3名為台灣產險、富邦產險、國泰產險。不過，目前台灣產險及國泰產險的防疫保單都已停售，新安東京海上產險的「兒童居家照顧費用保險」也喊停，據了解富邦產險也考慮跟進停賣。

對於防疫保單陸續停售，國民黨立委賴士葆最近就都有收到民眾投訴，說疫情增溫下想買防疫保單卻都買不到、保險公司都關掉了，他質問金管會這樣合理嗎？金管會應該道德勸說一下。金管會主委黃天牧表示，早上有跟保險局長施瓊華討論，「我們再溝通一下好了」，但其他醫療險都有含法定傳染病保障，要買還是可買到。

施瓊華則說，每家公司送審時都會匡列風險承擔額度，公司自己會做風控決定，而目前市面上還有27張防疫保單，包括11家個人單、7家企業單，會請公會來揭露這幾家公司，還有哪些可以買。據產險業者指出目前市面上還有富邦、旺旺友聯、南山、兆豐、泰安、安達等產險公司的防疫保單，民眾不用擔心買不到。

此外，施瓊華也透露目前台產500元防疫保單已理賠475件，全台所有防疫保單理賠合計658件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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