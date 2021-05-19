感染源是從院外進來　台大醫強調：不屬於院內感染

台大醫院今（19）日傳出有1位人確診，總共有10位員工快篩採檢為陽性。對此，台大醫院發言人王亭貴今強調，確診員工是工務處的同仁，與醫療部門無關，且感染源是從院外進來，因此不屬於院內感染。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-19 11:25:30｜2021-05-19 11:42:35
王亭貴強調，此10位員工同屬於同一個辦公室，且這些同仁是工務單位，與醫療部門無關，辦公區域也沒接觸；另據足跡調查，該辦公室另有同仁曾有萬華相關足跡，而該位確診員工，是在家裡不舒服，來上班被院方採檢到，從這點來判斷，感染源是從外面來，不是在醫院感染到。
王亭貴也表示，工務人員雖然會到院內修繕，但修繕時不會有病患在裡頭，因此被病患感染到的機率不大；此外，根據環境採檢，只有工務人員的辦公室內有感染，其他場所沒看到明顯感染；本次疫調結果也會回報給指揮中心，目前院方是認定未有院內感染，但還是會交給指揮中心做認定。
王亭貴指出，所謂院內感染，是住院病人互相感染；而此次事件是辦公室內同仁感染，因此不屬於院內感染。
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