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高市防疫加嚴！不戴口罩就開罰　加強稽查「人與人連結」

▲高雄市長陳其邁表示，民眾出門務必配戴口罩，違者即日起直接開罰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.19）
▲高雄市長陳其邁表示，民眾出門務必配戴口罩，違者即日起直接開罰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.19）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-19 11:28:56｜2021-05-19 11:48:40

高雄市政府今（19）日上午臨時召開防疫加嚴措施記者會，高雄市長陳其邁在會中強調，高雄市今日起嚴格執行不戴口罩就逕行開罰，倒垃圾若不戴口罩亦拒收垃圾，另針對「人與人連結」的高風險處所加強查緝，違規者斷水斷電。

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陳其邁召開記者會鄭重宣布，即刻起實施加嚴四大措施，一、非必要不要出門，若出門務必配戴口罩；二、針對公共場所及室內空間，未配合配戴口罩之民眾，強力執法，各局處可逕行告發及開罰；三、加強對人與人連結之高風險處積極查緝，違規者斷水斷電；四、加強社交距離，避免公園及營業場所外群聚行為、倒垃圾未戴口罩者將拒收垃圾。

▲高雄市長陳其邁表示，過去鑽石公主號COVID-19傳播的R0值是5.7，而台灣近期的本土社區群聚感染個案，R0值已經高達5.5，不可小覷。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，過去鑽石公主號COVID-19傳播的R0值是5.7，而台灣近期的本土社區群聚感染個案，R0值已經高達5.5，不可小覷。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，過去鑽石公主號COVID-19傳播的R0值是5.7，平均一個人可能傳染給5.7個人，但這是在船上的密閉空間內，而台灣這31天內爆發出的806名本土社區群聚感染個案，R0值已經高達5.5，這支病毒傳播能力不可小覷。

陳其邁並表示，尤其擔心老人家群聚的感染問題，所以在仁惠醫院發現確診案例後，隨即實施清零專案，陳其邁強調，目前已經進入次波傳染階段，大家避免外出，在家也能戴口罩最好；衛生局長黃志中也表示，民眾若未戴口罩，高雄市政府跨局處的防疫人員均可告發，並由主管機關衛生局進行裁罰，違反規者將依違反傳染病防治法第36條，依同法第70條第1項第2款，處新台幣3,000元以上、15,000元以下罰鍰。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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