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台灣疫情爆發　藍：疫苗不足卻不見蔡政府深刻檢討　

▲台灣新冠肺炎本土疫情爆發，國民黨抨擊駐美代表蕭美琴沒有與美方交涉提供台灣疫苗，作為第一要務。（圖／）
▲台灣新冠肺炎本土疫情爆發，國民黨抨擊駐美代表蕭美琴沒有與美方交涉提供台灣疫苗，作為第一要務。（圖／）

記者余祥／台北報導

2021-05-19 11:34:37｜2021-05-19 11:36:54

台灣新冠肺炎疫情升溫，國民黨國際事務部今（19）日表示，台灣早已躋身已開發國家之林，但疫苗接種率卻淪為全球末端班，原因之一是疫苗數量極少。早從去年開始，就善意提醒蔡政府不要沈溺於大內宣、自滿於初步的防疫成果；直到這幾天，多家國際媒體也連著點名台灣面臨疫苗嚴重不足的危機，也沒見蔡政府深刻檢討，國民黨建議立院疫苗審閱小組與監察委員應積極了解，找到該究責的官員。

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台灣新冠肺炎本土病例暴增，但民眾疫苗施打率低。國民黨國際事務部指出，若非我駐美代表蕭美琴5月15日在接受媒體專訪時坦承，國人根本不會知道，原來截至上星期為止，蔡英文政府對於美方的交涉重點，竟然放在如何協助我邦交國取得新冠肺炎疫苗，非要等到這幾天國內疫情轉趨嚴峻，蔡政府才嚴肅看待台灣疫苗不足問題的嚴重性，而蕭美琴也才開始「非常積極接洽」。

國民黨國際事務部主任李大中強調，從蕭美琴的一席「老實說」可知，蔡政府的對外工作完全本末倒置，沒有國家安全戰略思考，因為對於任何國家而言，確保疫苗供應都是國安層級的大事，我們關心邦交國疫情，但不應先設法協助國際友人而不顧國內疫苗嚴重不足的窘境。

關於蕭美琴表示台灣人接種疫苗意願不高，所以才沒急著洽談美製疫苗運台，李大中表示，台灣人是對AZ疫苗的施打意願不高，不是對美製莫德納、輝瑞疫苗的意願不高，所以蕭的說法有卸責之嫌，也戳破蔡政府「超前部署」的假象。

李大中也說，莫德納疫苗原本就預定6月送抵台灣，民進黨政府到現在才口口聲聲表示，將積極與美方藥廠聯繫，不禁讓國內民眾納悶，這不是衛福部和駐美官員早就該做的事情？駐美官員怎會積極為中華民國友邦爭取疫苗，卻事到臨頭才突然恍然大悟，把確保國內的疫苗取得當成第一要務？

國民黨國際事務部副主任方天賜另指出，我國早已躋身已開發國家之林，但疫苗接種率卻淪為全球末端班，原因之一是疫苗數量極少，這種窘況其實不是一朝一夕，早從去年開始，台灣社會上就出現許多聲音，善意提醒蔡政府不要沈溺於大內宣、自滿於初步的防疫成果；直到這幾天，多家國際媒體也連著點名台灣面臨疫苗嚴重不足的危機，也沒見蔡政府深刻檢討，建議立院疫苗審閱小組與監察委員應積極了解，找到該究責的官員。

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