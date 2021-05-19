嘉義市淪陷！北部民眾「搭高鐵」南下確診　收治負壓病房

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嘉義市政府指出，相關的疫調還在持續進行中，如有無法確認的接觸者、活動場域，市府將以公布足跡的方式來提醒民眾。
市長黃敏惠呼籲民眾，防治新冠肺炎已刻不容緩，降低南北移動、拒當病毒的載體，如有疑似新冠肺炎症狀，應主動和醫師說明旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)等，由醫療院所執行專業風險評估轉介通報採檢，莫慌張，積極配合相關單位防疫作為。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-19 12:00:06
嘉義市政府指出，相關的疫調還在持續進行中，如有無法確認的接觸者、活動場域，市府將以公布足跡的方式來提醒民眾。
市長黃敏惠呼籲民眾，防治新冠肺炎已刻不容緩，降低南北移動、拒當病毒的載體，如有疑似新冠肺炎症狀，應主動和醫師說明旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)等，由醫療院所執行專業風險評估轉介通報採檢，莫慌張，積極配合相關單位防疫作為。
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