北市醫院開專責病房？柯文哲：急性病床數的十分之ㄧ

新冠肺炎疫情在台北市近日來逐漸升溫，台北市長柯文哲在昨（18）日下午的防疫記者會上表示，會下達行政命令，北市轄內醫院只有兩種選擇，一是成立院內針對新冠肺炎的專責病房，二是提供一定比例的醫護人員，供台北市政府調度。而今天上午北市府防疫會議中拍板，只要是北市轄內區級以上醫院，將以該院「急性一般病床數」十分之一為目標，規劃為專責病房使用。





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柯文哲18日在北市防疫記者會上宣布，因應新冠肺炎疫情在北部持續蔓延，為了維持一定的醫療能量，以及轄區內各醫院實質協助防疫及醫療等相關工作，北市府會下達行政命令，要求轄內各醫院應當成立新冠肺炎專責防疫病房，且必須分艙分流與一般門診隔開；若無法成立的話則應當提供一定比例的醫護人力，供北市府派遣至地方快篩站或是防疫旅館。





而19日北市府早上召開防疫會議，柯文哲拍板，要區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」十分之一為目標，將規劃為專責病房使用，並於一周內向北市衛生局提出規劃方案，包含樓層、病房數、床號等具體內容。





關於柯文哲所謂的北市大型醫院，北市一共有18間大型醫院，但扣除國防部對軍醫院的國醫中心、空軍總醫院後，分別為台大醫院與兒醫、台北榮總、台北長庚、三軍總醫院、國泰醫院、新光醫院、馬偕醫院與兒醫、萬芳醫院、北醫附醫、三總松山分院、台安醫院、振興醫院，以及4個聯醫體系醫院，聯醫中興院區、聯醫仁愛院區、聯醫忠孝院區、聯醫陽明院區，因此總共16間大型醫院。



