看過來！簡訊實聯制上路　3步驟5秒完成

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如果手機有內建掃碼功能，也同樣可以使用，不需要打開疾管家line帳號中的掃碼功能。至於沒有照相功能的手機，如何使用？民眾只要打開簡訊功能，將收件人輸入1922，在訊息欄位上輸入店家碼，不需在意有沒有空白，只要輸入數字，再發送簡訊即可。
至於店家，今日下午三點就開放民間店家線上申請( https://emask.taiwan.gov.tw/real/ )，店家完全免設備，有統編的可以法人店家申請，其他則可用個人店家做申請。按照步驟、進店家頁面按登錄、填寫資料與手機號碼認證，就能下載QR CODE在店內供民眾掃碼使用。而面對消費者時，只要確認消費者的簡訊中有店碼與收件人1922即可。
唯一要注意的是，大家常用的LINE帳號裏頭的掃碼功能，是不支援這個簡訊實聯制的。所有簡訊實聯制不收任何費用，且免留個資給店家，簡訊僅留給電信業者供疫調使用，但28天後就會刪除。
行政院也強調，這個「簡訊實聯制」與現行所有的實名制功能不相牴觸、沒有互斥，民眾與店家可自由選用，但鼓勵民眾試用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。