線上舉行有困難！股東會可否延期？金管會2周內決定

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不過，今日立法院財委會有立委質質疑有些公發公司的股東人數龐大，光靠指引用梅花座、加強消毒等防疫措施，這都是紙上談兵就聚，現在萬事不如防疫急，股東會適時延期有其必要性，但延後多久則尊重主管機關決定。
黃天牧也承諾會再思考有無完善措施，目前提出的6點措施是針對第三級警戒，讓大家盡量避免群聚，配套措施有很多，但各方面都要思考。經濟部次長陳正祺則說尊重金管會的意見。
也有立委表示去年3月4日就曾質詢疫情下股東會是否改為線上，結果疫情發生1年多了，看來金管會這1年以來毫無任何作為、沒有超前部署，而且從資料看來，全世界主要國家只有台灣還沒有線上股東會，其他各國不是實體加上線上股東會、就是純線上股東會，如果短期無法線上舉行，是否研議延後股東會？目前全世界只有台灣、香港、日本沒有延後股東會。
由於立委提案請金管會會同衛福部研議股東會延期召開？黃天牧會中強調會儘可能朝此方向研議，如果股東會可延期，有利的地方就是降低群聚風險，可強化疫情管控，但股東會停止過戶後，有很多作業，若要延後舉行需要配套措施，再來股東會延期前後的股東可能有差異，而且若公司改選董監，有些是經營權有爭議的公司，這些都會有不同影響，但這些都是要取捨的，會盡速於兩周內決定。
經濟部次長陳正祺亦表示，若是非公開發行公司因疫情申請延後股東會，經濟部會同意，但若是公開發行公司，則尊重金管會決定。
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