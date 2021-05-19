全民抗疫 南市古蹟、藝文、娛樂場所停止營業至5月28日
因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，台南市政府宣布自即日起至110年5月28日止，為減少群聚及傳染風險，全市電影片映演場所均停止營業以共同防疫。台南市電影片映演場所共計13家，除新建國戲院已長期歇業外，其餘業者均配合防疫休業至5/28。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-19 12:22:04
另奇美博物館及台南美術館（一、二館），也為落實防疫，暫停休館至5/28日。南美館閉館期間所有展覽、推廣活動、導覽、現場票務服務皆暫停辦理，委外商店亦配合暫時店休。後續開館時間將視疫情發展滾動式調整。
台南市長黃偉哲表示，台南目前為準三級警戒，但以更高標準保障市民朋友的健康，因此決定市府轄管之各藝文場館、古蹟及圖書館，自即日起至28日閉館進行歲修，以便後續疫情緩和重新開館後，提供市民朋友及國人遊客更完善服務。台南市政府亦呼籲市民朋友，非必要勿外出，以減少群聚及傳染風險。黃偉哲也譴責許多不肖人士拿染疫人數開賭盤，發國難財，他呼籲市民朋友們不要到這些賭博網站去簽賭；簽賭本身已經不是合法的，再去把確診數或是甚至於把其他的跟防疫相關的數字拿來當簽賭的標的，不但違反違法，而且不道德，市府考慮等到檢察官偵辦告一段落，偵查行為結束之後，會考慮公佈涉案的人，不管是莊家、不管是賭客，都會公佈姓名。