公共運輸實聯制非強制？羅秉成：是提早上路

行政院今（19）日公布全國簡訊實聯制相關措施，只要透過疾管署的官方Line帳號「疾管家」，即可用簡單掃QRcode的方式，在不用留下個資的狀況下進行實聯制，而公共交通運輸上也會採用此方式，不過媒體提問此實聯制在交通運輸上有何罰則？交通部長王國材回答，目前交通的實聯制並非強制措施，行政院發言人羅秉成則表示，未來是否強制，要看疫情的發展和指揮中心指示。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-19 12:26:48｜2021-05-19 12:44:03
行政院今日上午召開記者會公告全國統一的簡訊實聯制使用方式，同時公共運輸系統也會同時使用，不過還是難以解決因為購票方式多元而難以落實的難題，對此，有媒體提問此簡訊實聯制是否有相關罰則？王國材指出，並沒有相關罰則，也不會因為拒絕填寫就禁止搭乘。
羅秉成說，目前都是屬於鼓勵性質，算是在疫情變得更加嚴峻前提早上路，如果每個人朝著保護自己的角度來說，同車廂、同班次有人確診，那麼第一時間就會收到通知，馬上就可以知道怎麼保護自己，相信強制的必要性很低，而且使用方便，不過未來如果疫情更加嚴重那就有強制的可能。
另外針對日前指揮中心建議大眾將三大電子票證實施記名制，那麼是否就可以在搭乘公車、捷運上不使用此簡訊實聯制，王國材說，如果用記名悠遊卡就可以不用這個系統，不過目前只有三分之一的人記名，在下午高鐵和台鐵部分場站就會開始有QRcode，其餘部分會儘速上線，「會在票口請你刷，但如果不刷也不會不能搭乘。」
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