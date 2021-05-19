戴口罩很重要 陳其邁：強烈NPI措施能有效阻止感染
高雄市政府今（19）日上午臨時召開防疫加嚴措施記者會，高雄市長陳其邁在會中多次強調戴口罩的重要性，現場並以NPI（非藥物介入公共衛生手段）的效益評估舉例，陳其邁說，NPI手段也即非藥物的公共衛生介入手段，就是大家知道的戴口罩和保持社交距離等，從效益評估曲線圖就可看出，強烈NPI手段達到90%可有效阻止感染。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-19 12:34:50
陳其邁表示，根據萬華地區的60萬電子足跡來看，推估有12,000至15,000人進入高雄，從高雄幾個個案來看，有非常高的比例都是跟萬華或者是新北的旅遊史有關，有一些是萬華回來傳染給他的家人，有家人群聚當然也有可能傳染給他的朋友，這樣就會造成社區的感染，現在已經進入「次波傳染」的階段，所以在剛開始就要立刻採取斷然的NPI（非藥物介入公共衛生手段）。
陳其邁說，NPI（非藥物介入公共衛生手段）就是多次和大家耳提面命的保持社交距離、戴上口罩，假如每個人戴上口罩的比例不同，就會影響到病毒傳播的速度，根據NPI效益評估的SEIR動態變化曲線圖可看出，各位可以看這張表的紅線圖，這個是感染的個案，假如完全沒有戴口罩的情況之下，感染的紅色曲線會一直往上升，假如你戴了口罩比例是30%，這個紅線就會開始往下掉，若達到60%，曲線圖中的紅線又會更扁，更進一步達到90%的話，就可以有效阻擋感染。
陳其邁強調，簡單講戴口罩有沒有效？「有效」、能不能阻止病毒的社區傳播？「可以」，所以現在最重要的部分，就是要把戴口罩的比例全面提升，尤其在公共場所室內，口罩一定要戴，高雄市政府今天起就會嚴格執法，呼籲大家一定要戴上口罩、保持社交距離、避免外出，如從雙北回高雄請加強健康行為規範，「假如能夠在家裡戴上口罩，那是最好的事情」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。