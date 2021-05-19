停業令當耳邊風　中警查獲偷偷營業者

國內疫情嚴峻，臺中市長盧秀燕自5月15日起陸續宣布23大行業及選物販賣機店業者暫停營業，防堵疫情擴散，警察局長楊源明隨即要求各分局主官親自督導嚴查。第二分局警方規劃複式警力清查並實施多時段複查，同時與里鄰長、保全及大樓管管委會建立聯繫管道，防止有業者心存僥倖偷偷營業。果不其然於昨(18)日傍晚17時許查獲該轄1間無店招之按摩店仍暗中營業。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-19 12:50:35
警方還發現該店不僅未實施實聯(名)制登記，店內小姐更連口罩都大膽不戴，4名按摩小姐及3名男客人儼然視疫情為無物，當場對民眾予以告誡，並將江姓負責人依違反商業登記法及傳染病防治法，函請臺中市政府裁罰。
另第二分局也於同(18)日晚間複查發現選物販賣機業者仍有繼續營業情形，旋即蒐證並通知場主到案說明，即便場主一開始拒接電話，警方仍鍥而不捨聯繫屋主提供相關租賃證明，揪出實際負責人依法嚴辦，宣示警方防疫決心。
第二分局分局長蔡元戎表示，針對轄內列管250餘家列管應停業場所，警方將秉持強勢執法力道，加強稽查避免業者化明為暗，偷偷營業。尤其對於有女陪侍之高風險特種行業場所，避免無照黑數及外來色情業者流竄到本防疫停市另起爐灶，另編組便衣專責探訪小組加強訪查以強化防疫成效，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。