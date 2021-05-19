保留醫院量能！張上淳：解隔離標準放寬 CT值30就回家
中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 15:35:51｜2021-05-19 15:36:18
針對大量本土確診個案爆發，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，一方面因為有實證資料，另一方面病房需求比較多，所以專家小組審慎考慮後決議，解隔離條件做調整。
張上淳提到，未來病毒Ct值30以上，就可以送回社區裡面，後續自主健康管理一週後就可以了。陳時中也補充，過去驗得到病毒也不敢放，現在因為有很多龐大資料，其實越來越清楚與病毒之間的關係，就能輔助專家做更好的建議，所以有相當安全值出來。
指揮中心表示，針對確診住院者無症狀或者輕症，距離發病達到10天後，病毒Ct值如果小於30，則是移往集中檢疫所7天，期滿不用採檢就可以解除隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。