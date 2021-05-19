疫情失控？陳時中：不希望升到四級、也相信不會

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 15:00:04｜2021-05-19 15:02:25
面對疫情短時間內升為全台第三級警戒，有媒體追問是否疫情有所失控？甚至是否有暴增本土個案就會一體適用升到第四級？對此指揮官陳時中也正面回應，陳表示，全台升到第三級，是希望全國大家整體腳步一致。
至於升不升四級，陳時中態度堅決，他認為目前沒有升四級那樣的背景條件，未來防疫將以指揮中心發布指引跟標準貫徹執行，會支援整合，讓地方徹底執行。
陳時中強調：「把公衛手段做到完整，我們不希望升到第四級，也會相信不會到那裡」。另外，傳出有八大行業在三級警戒後，還是私下偷偷營業，對此，陳時中強調，「這段時間做相關生意是害人害己，只要抓到就會重懲、重罰。」
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