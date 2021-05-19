交通實聯制正式實施！雙鐵先行、捷運公車持續上線

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另外雙北地區 4 個國道客運主要轉運站包含台北、市府、南港及板橋，共 92 條國道客運優先明日上線，目前國道客運家數共 32 家，車輛數總計 3320 輛。
屬於地方政府主管的捷運、市區公車、計程車部分，目前捷運、市區公車多以電子票證乘車，鼓勵民眾將持有讀電子票證記名後繼續使用，有記名就不必刷 QR code。而各地方政府如已建置實聯制系統，原則尊重繼續使用，如果尚未建置實聯系統者，建議使用該系統，。
在申請方式上，國道客運、公路客運由公路總局協助輔導業者申請，捷運、市區客運業者由各公司申請，計程車數量較多，由六都交通局、公路總局統一申請後，再發放給駕駛張貼使用。
不過由於目前交通運輸實聯制並未有強制性，因此就算拒絕也不會拒載，行政院發言人羅秉成表示，目前都是屬於鼓勵性質，算是在疫情變得更加嚴峻前提早上路，不過未來如果疫情更加嚴重那就有強制的可能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。