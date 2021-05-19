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集中檢疫所可負荷全國量能？指揮中心：還有2000間空房

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（19）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（19）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-19 15:39:35

隨著今（19）日全國升級三級警戒，外界相當關心集中檢疫所的進度。對此，中央流行疫情指揮中心指出，目前全國有39所集中檢疫所，提供4500間病房，目前還有2000間房空著，未來量能也會持續增加，因此量能一定充足。

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指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，集中檢疫所是一個分流，主要是讓病人能夠得到適當照顧，也達到隔離的目的，一方面也能保持醫療量能；日前指揮中心跟雙北都建立了平台，讓病人能夠快速轉入，那在今日全國升三級警戒後，會盡快跟全國地方衛生局建立平台。

至於加強版集中檢疫所的功用，王必勝說明，收先就是有足夠的醫護人員，第二個是每天都有多次的體溫通報，另外也有電話關懷，同時也引進視訊平板，對一些比較令人擔心的病人，能透過平板了解血氧、體溫以及血壓變化，讓他們做判斷，如果病況惡化也會隨時轉住院。

王必勝指出，不需要轉住院的病患，會用視訊看診，檢疫所也有常備藥物可提供基本治療；此外，生活上的照顧是沒有問題，所以希望確診民眾在接到通知後可以安心入住。

在量能部分，王必勝稱，現在全國共39所集中檢疫所，提供4500間病房，其中包含一些訓練所、軍事營區以及學校，另外也有11間旅館，目前總共還有2000間可供使用，隨著之前1600位集中隔離民眾解除隔離後，這些量能也會釋放出來，近日內也增加許多處所，都會一一來加入。

王必勝強調，集中檢疫所的服務，從疫情開始就一直持續至今，目前累計服務過4萬人次，管理系統已經完善，這不是一朝一夕可以建立起來的；當初指揮中心就有設想，未來疫情擴大時後，可以讓集中檢疫所來做相關規劃，「這是一個確確實實的超前部屬」；其他縣市目前也有一些少量的相似設施，指揮中心也歡迎其他現在正要加入的縣市，他們也相當願意提供幫助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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