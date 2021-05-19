集中檢疫所可負荷全國量能？指揮中心：還有2000間空房

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至於加強版集中檢疫所的功用，王必勝說明，收先就是有足夠的醫護人員，第二個是每天都有多次的體溫通報，另外也有電話關懷，同時也引進視訊平板，對一些比較令人擔心的病人，能透過平板了解血氧、體溫以及血壓變化，讓他們做判斷，如果病況惡化也會隨時轉住院。
王必勝指出，不需要轉住院的病患，會用視訊看診，檢疫所也有常備藥物可提供基本治療；此外，生活上的照顧是沒有問題，所以希望確診民眾在接到通知後可以安心入住。
在量能部分，王必勝稱，現在全國共39所集中檢疫所，提供4500間病房，其中包含一些訓練所、軍事營區以及學校，另外也有11間旅館，目前總共還有2000間可供使用，隨著之前1600位集中隔離民眾解除隔離後，這些量能也會釋放出來，近日內也增加許多處所，都會一一來加入。
王必勝強調，集中檢疫所的服務，從疫情開始就一直持續至今，目前累計服務過4萬人次，管理系統已經完善，這不是一朝一夕可以建立起來的；當初指揮中心就有設想，未來疫情擴大時後，可以讓集中檢疫所來做相關規劃，「這是一個確確實實的超前部屬」；其他縣市目前也有一些少量的相似設施，指揮中心也歡迎其他現在正要加入的縣市，他們也相當願意提供幫助。
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