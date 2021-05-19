40萬AZ疫苗到貨！陳時中：下午3點44分抵台、醫護優先打

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑，將於今（19）日下午運達桃園國際機場。指揮官陳時中表示，本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

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指揮官陳時中表示，在台灣時間清晨3點鐘運送疫苗的班機已經起飛，並且下午3點44分會到達台灣，陳時中強調，這批疫苗希望供給第一線防疫人員使用，因為需要運送大量的確診人員，防疫工作人的安全，健康才能得到確保，會在這兩天做出討論，來針對這批疫苗的控管與使用。指揮中心透露，這批疫苗有效期到8/31，最快要一週後才能開放施打，目前預定部分要保留給高風險且幫忙抗疫的人員施打。

指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。

▲中央流行疫情指揮中心5月19日公布國內新增275例新冠肺炎確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。（圖／指揮中心提供）

另外，指揮中心表示，依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球近7日新增 COVID-19確診數較前週下降14%，西太平洋及非洲地區整體疫情持平，美洲、歐洲、東地中海及東南亞地區的整體疫情較前波高峰趨緩，惟東南亞地區死亡數持續創新高，國際疫情仍然嚴峻。

指揮中心指出，本週各國/地區感染風險級別無調整，名單如下： 1. 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、澳洲。 2. 中低感染風險國家/地區：香港、斐濟、不丹、新加坡、越南。

指揮中心監測資料顯示，全球累計163,883,728例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國33,082,324例、印度25,228,996例、巴西15,732,836例、法國5,898,347例及土耳其5,139,485例為多；病例中3,409,801例死亡，以美國598,022例、巴西439,050例、印度278,719例、墨西哥220,489例及英國127,698例為多。

▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）