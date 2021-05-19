40萬AZ疫苗到貨！陳時中：下午3點44分抵台、醫護優先打

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指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。
另外，指揮中心表示，依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球近7日新增 COVID-19確診數較前週下降14%，西太平洋及非洲地區整體疫情持平，美洲、歐洲、東地中海及東南亞地區的整體疫情較前波高峰趨緩，惟東南亞地區死亡數持續創新高，國際疫情仍然嚴峻。
指揮中心指出，本週各國/地區感染風險級別無調整，名單如下： 1. 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、澳洲。 2. 中低感染風險國家/地區：香港、斐濟、不丹、新加坡、越南。
指揮中心監測資料顯示，全球累計163,883,728例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國33,082,324例、印度25,228,996例、巴西15,732,836例、法國5,898,347例及土耳其5,139,485例為多；病例中3,409,801例死亡，以美國598,022例、巴西439,050例、印度278,719例、墨西哥220,489例及英國127,698例為多。
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