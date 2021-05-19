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言論被撻伐！愛莉莎莎認「裝乖到無趣」　往後將做自己

▲對於網友的批評，愛莉莎莎認為裝乖到無趣，往後還是要做自己。（圖／愛莉莎莎IG）
▲對於網友的批評，愛莉莎莎認為裝乖到無趣，往後還是要做自己。（圖／愛莉莎莎IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-19 13:37:46

YouTuber愛莉莎莎近來爭議不斷，從2月的「肝膽排石法」影片被台大醫院兒科醫師打臉，到前陣子稱萬華為「毒窟」以及口罩戴兩層的事件，都被不少網友抨擊，而愛莉莎莎18日在IG有感而發表示：「疫情期間我發現一件事，就是我裝乖裝到開始無趣了。」

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▲。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎坦言喜愛不安全的生活。（圖／愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎表示身為公眾人物，常常被人提醒發文前先「用腦袋好好思考三分鐘」，且講話要收斂、委婉才好，但她捫心自問後發現這樣做只是去討好全部的人，更自認2月的「肝膽排石法」事件後，收斂許多，拍了很多安全的主題，但漸漸地她發現她一點都不快樂，直言：「我就是不愛安全的生活啊！」

愛莉莎莎坦言講一句話時，很享受別人覺得中肯好笑的反應，但對於講委婉、政治正確的漂亮話是「真心一點興趣都沒有！」她認為明明自己跟一般人一樣有優點、缺點，對事情的看法有一說一，「我就是有自己的立場，可能跟大家不一樣，我又不是新聞頻道，為什麼講話需要中立需要三思？講一句話不要害怕得罪誰，想講就講，這才是我要的人生。」

▲愛莉莎莎住在本土疫情嚴重的萬華。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎住在本土疫情嚴重的萬華，先前稱「毒窟」引起爭議。（圖／愛莉莎莎IG）
貼文一出引起熱議，網友持正反意見，一派認為「就是喜歡真實的莎莎」、「最喜歡妳的地方就是妳很自然想講什麼就講什麼」；另一派則認為「妳想開心就開心，但做出一堆錯誤的事情，受到撻伐就很應該啊」、「不是討好與不討好的問題，而是身為公眾人物的妳是有一定的影響力，說話前三思是責任。」

▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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