言論被撻伐！愛莉莎莎認「裝乖到無趣」　往後將做自己

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愛莉莎莎表示身為公眾人物，常常被人提醒發文前先「用腦袋好好思考三分鐘」，且講話要收斂、委婉才好，但她捫心自問後發現這樣做只是去討好全部的人，更自認2月的「肝膽排石法」事件後，收斂許多，拍了很多安全的主題，但漸漸地她發現她一點都不快樂，直言：「我就是不愛安全的生活啊！」
愛莉莎莎坦言講一句話時，很享受別人覺得中肯好笑的反應，但對於講委婉、政治正確的漂亮話是「真心一點興趣都沒有！」她認為明明自己跟一般人一樣有優點、缺點，對事情的看法有一說一，「我就是有自己的立場，可能跟大家不一樣，我又不是新聞頻道，為什麼講話需要中立需要三思？講一句話不要害怕得罪誰，想講就講，這才是我要的人生。」
貼文一出引起熱議，網友持正反意見，一派認為「就是喜歡真實的莎莎」、「最喜歡妳的地方就是妳很自然想講什麼就講什麼」；另一派則認為「妳想開心就開心，但做出一堆錯誤的事情，受到撻伐就很應該啊」、「不是討好與不討好的問題，而是身為公眾人物的妳是有一定的影響力，說話前三思是責任。」
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