中市平等國小設快篩站　首波對象59人曾到萬華

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市平等國小師生11日曾入住萬華區的飯店，昨天5人出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，台中市衛生局中午在平等國小設立快篩站，首波對象是曾到台北萬華的師生及接觸的家長共59人。





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位於台中市和平區環山部落中的平等國小，為台中市轄內最偏選的小學，平等女籃隊5月9日至12日代表台中市參加教育部全國籃球聯賽，因11日全校師生北上加油，共32名學生、15名教職員入住萬華區一間飯店，晚間曾徒步到附近用餐。18日傳出有4學生、1家長出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，前往梨山衛生所採檢，採檢結果21 日出爐。





台中市衛生局今天組織專案調查小組前往環山部落調查疫情，梨山衛生所主任姜明凱表示，衛生局專案調查小組今天中午將在平等國小選定一間通風的教室成立快篩站，以平等國小曾到萬華參賽及觀賽的師生、家長為優先進行篩檢。首波篩檢有學生32人、老師15人、家長12人，共59人。





校方表示，選定4間通風良好的教室設為快篩站，供醫護採檢，為避免群聚感染，已通知家長帶孩子到校篩檢，將採分流篩檢，人員先量測體溫，有發燒情況的先篩檢。校園今天進行大消毒。





台中市衛生局專案調查小組由副局長陳南松擔任指揮官，目前篩劑約有500劑，待平等國小師生、家長篩檢後，應可開放部落居民篩檢，但一切將由衛生局公布決定。梨山衛生所人員因昨日與採檢者接觸，也將列為篩檢對象之一。





環山部落陷入染疫危機，和平區公所下午將派員到部落消毒，部落居民自主發起要求大家戴口罩防疫。部落內9家民宿，在國內疫情大爆發後都暫停營業。（編輯：李亨山）1100519



