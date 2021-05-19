高市「創新教學快易通」停課不停學　平板送偏鄉

教育部18日下午宣佈全國高中以下學校停課，高市府教育局立即透過全國首創「創新教學快易通」平台，決定自今（19）日起先運送200片平板與行動門號SIM卡到甲仙、茂林、內門等偏鄉行政區，供學生在家自主學習，讓學習不因防疫中斷。





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高市府教育局配合前瞻基礎建設計畫，109年推動「創新教學快易通」專案，除了購置11,000台行動載具及創新教學設備等開放高雄市國中小教師申請借用，而為了免去學校保管及維修設備的負擔，讓教師專心於教學，快易通專案設置跨IOS、Android、Windows的行動載具管理平台(MDM)，學校所借用的設備會由維運中心專責人力進行軟硬體設定及到校收送服務。





教育局長謝文斌表示，為因應疫情改採線上學習需要，快易通專案的1萬1,000平板將統一調度為學生居家防疫學習使用，又以家中無行動載具的弱勢家庭學生為優先。今（19）日先以甲仙、那瑪夏、六龜、桃源、茂林、杉林、內門等區為優先配送，未來每天估計可運送500部平板到校，逐步滿足全市學校需求。





透過「快易通平台」及「教育局網站防疫專區」的線上學習資源與多元課程內容，讓學生與教師都能在家線上自學、共學與線上教學。





另外，高雄市「達學堂」目前現有教學影片，已超過2,350部，題庫超過1,500題，並且持續增加中；「創新教學快易通」網站內含1-9 年級國英數社自五科的學習資源，包含電子書教材、題庫及教師線上派卷功能，並有豐富的線上學習資源，包含親子天下等4種線上雜誌補充學習內容。



